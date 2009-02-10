"حضرت مهدی(عج) فروغ تابان ولایت" تجدید چاپ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب در هشت فصل و با موضوع انتظار، غیبت و زمینه‌سازی برای ظهور تدوین شده است .

امام قائم(عج) امید انسانها/ پدر، مادر و ولایت امام زمان/ غیبت صغری و غیبت کبری/ پاسخ به بیست و هفت سؤال/ انتظار یا زمینه‌سازی/ ویژگی‌های یاران حضرت مهدی / دیدارکنندگان امام در غیبت کبری/ حکومت درخشان امام مهدی/ خودسازی در عصر غیبت امام مهدی مباحث و موضوعات طرح شده در این کتاب هستند .

کتاب "حضرت مهدی(عج) فروغ تابان ولایت" نوشته محمدمهدی اشتهاردی از سوی انتشارات مسجد جمکران در5000 نسخه پانزدهمین بار تجدید چاپ شده است.

