"حضرت مهدی(عج) فروغ تابان ولایت" تجدید چاپ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب در هشت فصل و با موضوع انتظار، غیبت و زمینهسازی برای ظهور تدوین شده است .
امام قائم(عج) امید انسانها/ پدر، مادر و ولایت امام زمان/ غیبت صغری و غیبت کبری/ پاسخ به بیست و هفت سؤال/ انتظار یا زمینهسازی/ ویژگیهای یاران حضرت مهدی / دیدارکنندگان امام در غیبت کبری/ حکومت درخشان امام مهدی/ خودسازی در عصر غیبت امام مهدی مباحث و موضوعات طرح شده در این کتاب هستند .
کتاب "حضرت مهدی(عج) فروغ تابان ولایت" نوشته محمدمهدی اشتهاردی از سوی انتشارات مسجد جمکران در5000 نسخه پانزدهمین بار تجدید چاپ شده است.
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