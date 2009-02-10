  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۲۲ بهمن ۱۳۸۷، ۱۱:۳۱

"حضرت مهدی(عج) فروغ تابان ولایت" تجدید چاپ شد

"حضرت مهدی(عج) فروغ تابان ولایت" تجدید چاپ شد

کتاب "حضرت مهدی(عج) فروغ تابان ولایت" تألیف محمدمهدی اشتهاردی از سوی انتشارات مسجد جمکران تجدید چاپ شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب در هشت فصل و با موضوع انتظار، غیبت و زمینه‌سازی برای ظهور تدوین شده است .

امام قائم(عج) امید انسانها/ پدر، مادر و ولایت امام زمان/ غیبت صغری و غیبت کبری/ پاسخ به بیست و هفت سؤال/ انتظار یا زمینه‌سازی/ ویژگی‌های یاران حضرت مهدی / دیدارکنندگان امام در غیبت کبری/ حکومت درخشان امام مهدی/ خودسازی در عصر غیبت امام مهدی مباحث و موضوعات طرح شده در این کتاب هستند .

کتاب "حضرت مهدی(عج) فروغ تابان ولایت" نوشته محمدمهدی اشتهاردی از سوی انتشارات مسجد جمکران در5000 نسخه پانزدهمین بار تجدید چاپ شده است.

کد مطلب 832285

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها