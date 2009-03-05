جلیلی: رمز پیروزی مقاومت فلسطین اندیشه دینی بود

به گزارش خبرنگار مهر، سعید جلیلی در دیدار دو تن از رهبران حماس شرکت کننده در کنفرانس بین‌المللی فلسطین در تهران، با اشاره به رشد روز افزون نفوذ اندیشه دینی در جهان به ویژه جهان اسلام گفت: هر جا که مولفه های ایمان و عمل صالح در کنار یکدیگر قرار گرفته، یاری خداوند و پیروزی حاصل شده است.

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی با اشاره به دستاوردهای اندیشه دینی و موفقیت های آن، پیروزی های مقاومت رانمونه روشن از آن خواند و گفت: این دستاوردهای گسترده، مسئولیت همه راسنگین تر می کند تا از ظرفیت های به دست آمده حداکثر بهره برداری شود.

در این دیدار که با حضور محمود الزهار وزیر امور خارجه دولت قانونی اسماعیل هنیه برگزار شد، موسی ابومرزوق جانشین رئیس دفتر سیاسی حماس با ارائه گزارشی از اوضاع فلسطین به ویژه نوار غزه مقاومت را عنصری تعیین کننده در همه معادلات خواند و گفت: حتی حامیان همیشگی رژیم صهیونیستی با وجود تمام تلاش هایشان در حذف مقاومت، آن را عاملی بسیار تعیین کننده در همه برنامه های راهبردی خود تلقی می کنند.