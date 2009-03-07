دولت محدودیتی برای سخنرانی افراد در دانشگاه ها ایجاد نکرده است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین الهام سخنگوی دولت در ادامه نشست خبری با خبرنگاران که پیش از ظهر امروز در ساختمان کوثر برگزار شد درپاسخ به این سئوال که آیا عدم اجازه به برخی کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری دهم برای سخنرانی در دانشگاه ها با نظر دولت صورت می گیرد یا خیر، اظهار داشت : موضع دولت در انتخابات کاملا روشن است و دولت نهم با نگاهی وسیع و سعه صدر مناسب و فراتر از حد انتظار بسیاری نقطه نظرات مخالفین و منتقدین در انتخابات عمل می کند.

وی افزود: گاهی اظهار نظرات تند و شدید و حتی بدون استدلال علیه دولت و اشخاص صورت گرفته و حتی حاوی افترا و اهانت نیز بوده است ، اما دولت برای اداره جامعه و ایجاد فضایی برای طرح مسائل و نقطه نظرات واکنش منفی و بازدارنده ای نداشته است و همیشه به آزادی اظهار نظر و بیان تاکید داشته است چرا که به هر میزان به سوی گفتگوی منطقی و شفاف ساختن مسائل پیش برویم به نفع جامعه است و دولت همیشه از آن استقبال کرده و منعی در این راه ندارد.

سخنگوی دولت ادامه داد: جامعه ما، جامعه رشیدی است و قدرت تصمیم گیری دارد، دولت نیز با همه وجود حافظ و مدافع این حق بوده و به تعهدات خود در برابر ملت پایبند است ، بنابراین از ناحیه دولت هیچ محدودیتی وجود ندارد و ما تاکید می کنیم که هیچ یک از مدیران اجرایی حق مداخله در انتخابات آتی را ندارند و توصیه می کنیم فرصت کار را ولو برای یک روز با مشکلات جناحی تلف نکنند.

الهام همچنین گفت : از ناحیه دولت هیچ محدودیتی برای فعالیت گروه های مختلف وجود ندارد و هیچ اقدام بازدارنده ای صورت نگرفته و نمی گیرد و همه گروه ها می توانند دیدگاه و نقد خود را بگویند.

وی همچنین در پاسخ به سئوالی درباره اظهارات اخیر جک استراو وزیر دادگستری انگلیس و وزیر خارجه سابق این کشور مبنی بر اینکه درک نادرست غرب از ایران به دلیل چالش های غرب با ایران بوده است، گفت: پذیرش واقعیت راه حل مشکلات جهان است و ما باید واقعیت ها پذیرفته و آنها را بشناسیم به گونه ای که اگر رفتار را اصلاح کردیم و گذشته ها را جبران نمودیم مورد استقبال قرار خواهد گرفت.

سخنگوی دولت افزود: ما راه حل مشکلات را فقط همین می دانیم و باید تغییر ایجاد شود و سخنانی که مبتنی بر اهمیت دادن به حقوق ملت هاست راه حل مناسبی برای پذیرش واقعیت ها می باشد، اما حرف زدن کافی نیست و امیدواریم بیان اینگونه مسائل به سیاست و رفتار اجرایی تبدیل شود و در حد یک اظهار نظر باقی نماند.

سخنگوی دولت خاطر نشان کرد: اظهارات جک استراو در حد اظهار نظر یک وزیر بوده و باید به سیاست دولت تبدیل شود تا ما از آن استقبال کنیم.

الهام در ادامه در پاسخ به سئوالی درباره پیش راه اندازی نیروگاه بوشهر و تحرکات آمریکا مبنی بر ارسال نامه به مقامات روسیه برای قطع همکاری با ایران در قبال حذف سپر موشکی از منطقه، اظهار داشت: همکاری و روابط ایران با روسیه مثبت و رو به جلو است و ما در این مسائل به طور ویژه نگاهمان مثبت است و طرف روسی هم به صراحت به همکاری با ایران اذعان نموده است.

وی اضافه کرد: همکاری روسیه با کشورمان در ساخت نیروگاه بوشهر مثبت ارزیابی می شود و آینده خوبی را از این روابط می بینیم، چرا که این روابط سازنده و به نفع طرفین است اما موضوع سپر موشکی هم تهدیدی برای روسیه به شمار می رود و آمریکایی ها هم باید به نحوی نگرانی روسیه را برطرف می کردند ، ارتباطی که اکنون بین آمریکا و روسیه وجود دارد برای حل مشکل دو طرف است.

الهام همچنین گفت: همکاری ایران با روسیه را به نفع دو طرف و منطقه می دانیم شاید ارتباط ما با روسیه مطلوب آمریکایی ها نباشد ولی وجود یک جهان توام با همکاری و صلح و آرامش به نفع همه مردم جهان است و رویکردهایی که به دنبال تغییر است حتما مستلزم پیگیری روابط سازنده می باشد.

سخنگوی دولت خاطر نشان کرد: تصور نمی کنیم آمریکایی ها بتوانند در روابط ایران و روسیه تاثیر گذار باشند و همکاری های دو کشور در سطح خوبی قرار دارد.

وی ادامه داد: همیشه وجود ایران به عنوان فرصت ارزنده در کشورهای منطقه بوده و هیچ گاه نقش تهدید نداشته است و این موضوع را همه کشورهای عربی و همسایه به خوبی درک و تجربه کرده اند.

الهام ایران را مهمترین کشور تاثیر گذار در معادلات جهانی و منطقه دانست و گفت: رویکرد ایران با کشورهای منطقه یکپارچه دیدن مسائل آنهاست به این معنا که مسائل آنها مسائل ما محسوب می شود .

وی ادامه داد : این موضوع یک واقعیت است که ایران یک نظام مقتدر در جهان و منطقه به شمار می رود و البته این اقتدار در خدمت و در کنار کشورهای منطقه است نه در مقابل آنها و سخنان سایرین، سخنان بدخواهانه است ، ایران مقتدر به معنای اقتدار کشورهای اسلامی است و کسانی که به دنبال تهدید و نا امنی هستند از این مقوله ضرر می کنند.

سخنگوی دولت خاطر نشان کرد: کشورهای منطقه با یکدیگر مشکلاتی ندارند و این سخنان در روابط کشورهای منطقه تاثیر گذار نخواهد بود.

وی درادامه این نشست خبری در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره "توجه دولت به کم خرج بودن ماموریت های خارجی و در مقابل سفر هاشمی رفسنجانی به عراق و به همراه بودن نزدیک به 150 نفر همراه و اینکه بودجه مجمع تشخیص مصلحت نظام بر چه اساسی به این نهاد تعلق می گیرد و چه فایده ای می تواند برای مردم داشته باشد" اظهار داشت: مردم ایران معمولا با هزینه های شخصی به سفر می روند و شاید آنان هم با هزینه شخصی به این سفر رفته باشند که بنده از آن اطلاعی ندارم اما اصل موضوع را می توانید از مجمع تشخیص مصلحت نظام بپرسید.

الهام افزود: بودجه ای که دولت به مجمع تشخیص مصلحت نظام اختصاص می دهد در حد ماموریت های این دستگاه است که در سال گذشته به وسیله مجلس افزایش ویژه و فوق العاده ای داشته است و در اصلاح بودجه ، بودجه مجمع تشخیص صد در صد تخصیص داده شد.

سخنگوی دولت خاطر نشان کرد: ماموریت های قانونی مجمع تشخیص مصلحت نظام برای ما قابل احترام است.

وی اضافه کرد: نظارت بر سیاست های کلی نظام از وظایفی است که در قانون برای رهبر معظم انقلاب دیده شده است و باید گفت که ماموریت های مجمع تشخیص مصلحت نظام اعتبارات روشنی دارد، سیاست خارجی در حیطه وزارت امور خارجه است و در اختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست و نظارت اجرایی خرد نیز از وظایف مجمع نیست.

الهام همچنین در پاسخ به سئوالی درباره فعالیت های وزارت امور خارجه در آزاد سازی 4 دیپلمات اسیر ایرانی در اردبیل عراق، گفت: وزارت خارجه در این خصوص فعالیت جدی داشته و در سفر اخیر متکی وزیر امور خارجه به این کشور به نظر می رسد، موضوع تمام شده است و انشاء الله شاهد برگشت آنان خواهیم بود.

سخنگوی دولت در ادامه در پاسخ به سئوالی درباره تعیین نرخ سود بانکی، تصریح کرد: نرخ سود بر اساس نقطه نظرات کارشناسی در بخش های کارشناسی بانک مرکزی و همچنین در کمیسیون اقتصادی دولت مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

وی افزود: هدف از تسهیلات بانکی رشد سرمایه گذاری است و به خصوص بخش خصوصی برای تحرکات نیازمند منابع مالی است لذا با رویکرد ارتقاء و رشد سرمایه گذاری این ملاحظات دیده می شود و نرخ سود بر اساسی طراح خواهد شد که به نفع رشد اقتصادی کشور باشد.

الهام همچنین در پاسخ به سئوالی مبنی بر اظهارات اخیر هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا برای دعوت از ایران به منظور شرکت در کنفرانس افغانستان، خاطر نشان کرد: از برنامه ناتو و مسائل آن بی اطلاعم اما مسئله ای که برای جمهوری اسلامی ایران مهم است مسئله افغانستان است چرا که این کشور به عنوان همسایه برای ما بسیار حائز اهمیت است.

سخنگوی دولت افزود: امنیت، پیشرفت و ثبات افغانستان در واقع امنیت ما محسوب می شود و ما نسبت به افغانستان و سرنوشت آن خود را مسئول می دانیم لذا هر تلاشی که برای کمک به افغانستان لازم باشد اولویت مهم ماست.

وی ادامه داد: اگر کشورهای جهان به این واقعیت رسیده اند که این مسائل با کمک ایران قابل حل است و ایران را در معادلات جهانی تاثیر گذار جدی می دانند و متوجه شده اند که بدون حضور ما اینگونه مسائل قابل حل نیست، اگر از ایران کمک بخواهند می پذیریم.

الهام تاکید کرد: مسئله ما افغانستان است نه ناتو و ما برای کمک به افغانستان حاضریم هر گونه که می شود اقدام کنیم.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا دعوت نامه ای رسمی از سوی هیلاری کلینتون دریافت کرده اید یا خیر، گفت: خیر. دعوتنامه رسمی دریافت نشده است.

به گزارش مهر ، سخنگوی دولت در پاسخ به سئوال دیگری درباره دستگیری رکسانا صابری یکی از خبرنگاران خارجی حاضر در ایران، اظهار داشت: دولت در مسائل قضایی دخالتی ندارد و دستگاه قضا مستقل عمل می کند.

خبرنگاری پرسید اما شما وزیر دادگستری نیز هستید که الهام پاسخ داد: وزیر دادگستری ارتباطات دو قوه را پشتیبانی می کند و ما به عنوان وزیر دادگستری هر جا که می رویم زندانیان را آزاد می کنیم و شما می توانید در این رابطه از سخنگوی قوه قضائیه سئوال کنید.

الهام در پاسخ به سئوال دیگری درباره اینکه آیا سفر رئیس جمهور در اواخر اسفند به ترکیه انجام خواهد شد یا خیر، تصریح کرد: اواخر اسفند و در پایان این هفته اجلاس مهم سران اکو در ایران برگزار می شود واکثر کشورهای عضو و همچنین چند کشور از جمله ترکیه، پاکستان، تاجیکستان و ترکمنستان نیز در این اجلاس حضور خواهند یافت و برخی کشورها نیز در حد روسای دولت ها مانند افغانستان و آذربایجان در اجلاس اکو شرکت خواهند کرد و رئیس جمهور ترکیه نیز از مهمانان ویژه است.

وی اجلاس اکو را در جهت مسائل اقتصادی خواند و تصریح کرد: نکته خوبی در این تعاملات وجود دارد و امیدواریم دریچه بسیار خوبی در جهت همکاری های اقتصادی کشورهای عضو منطقه و آسیا گشوده شود و شاهد رشد بیشتر فعالیت های اقتصادی این کشورها در آینده باشیم.