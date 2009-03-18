۲۸ اسفند ۱۳۸۷، ۱۲:۰۲

تامین اجتماعی اعلام کرد:

تجمیع و تلخیص بخشنامه‌ها و دستورالعملهای مربوط به امور بازماندگان

به دلیل تنوع و پیچیدگی بخشنامه‌ها و دستورالعملهای متعدد در خصوص مستمری بازماندگان سازمان تأمین اجتماعی همه دستورالعملها و بخشنامه‌های مرتبط با این حوزه مورد بازنگری قرار گرفته و جایگزین بخشنامه‌های قبلی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر ، مستمری بازماندگان یکی از تعهدات بلند مدت پیش‌بینی شده در قانون تأمین اجتماعی بوده که دارای اهمیت و حساسیت ویژه‌ای است، لذا بخشنامه‌ها و دستورالعملهای متعددی نیز در این خصوص از سوی سازمان تأمین اجتماعی صادر شده است که بعضاً برخی از قابلیت اجرایی برخوردار بوده و برخی از درجه اعتبار ساقط شده است به همین منظور دستورالعملها، بخشنامه‌ها و دستورات اداری این حوزه با توجه به قوانین و مقررات جاری مورد بازنگری قرار گرفته و این بخشنامه‌های جدید از تاریخ صدور جایگزین همه بخشنامه‌های قبلی شده است.

بر اساس اعلام سازمان تامین اجتماعی، ‌30 بخشنامه و 21 دستور اداری در این خصوص مورد بازنگری قرار گرفته و جایگزین بخشنامه‌ها و دستورات اداری سابق شده است.

