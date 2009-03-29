توقیف بیش از هزار دستگاه خودرو متخلف در جاده های خراسان رضوی

سرهنگ یوسف پورعلی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: هفت دستگاه خودرو به علت نداشتن بیمه، 306 خودرو سواری به علت حرکات مخاطره آمیز و 245 دستگاه خودرو به دلیل نقص فنی به پارکینگ هدایت شده است.

رئیس پلیس راه خراسان رضوی تصریح کرد: 203 دستگاه وانت بار و 154 دستگاه کامیون نیز که اقدام به حمل مسافر کرده بودند به پارکینگ منتقل شدند.

پورعلی افزود: هفت دستگاه وسیله نقلیه عمومی اعم از اتوبوس و مینی بوس نیز به دلیل تخلفات احتمالی و خطرناک توقیف شدند.

رئیس پلیس راه خراسان رضوی تاکید کرد: 451 دستگاه موتورسیکلت به دلیل حرکت در بزرگراه ها و آزادراه ها با وجود ممنوعیت اعلام شده، توقیف شد.