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۹ فروردین ۱۳۸۸، ۱۴:۵۳

توقیف بیش از هزار دستگاه خودرو متخلف در جاده های خراسان رضوی

توقیف بیش از هزار دستگاه خودرو متخلف در جاده های خراسان رضوی

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس راه خراسان رضوی گفت: در تعطیلات نوروز تاکنون یک هزار و 393 دستگاه خودرو و موتورسیکلت متخلف در جاده های خراسان رضوی توقیف شدند.

سرهنگ یوسف پورعلی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: هفت دستگاه خودرو به علت نداشتن بیمه، 306 خودرو سواری به علت حرکات مخاطره آمیز و 245 دستگاه خودرو به دلیل نقص فنی به پارکینگ هدایت شده است.

رئیس پلیس راه خراسان رضوی  تصریح کرد: 203 دستگاه وانت بار و 154 دستگاه کامیون نیز که اقدام به حمل مسافر کرده بودند به پارکینگ منتقل شدند.

پورعلی افزود: هفت دستگاه وسیله نقلیه عمومی اعم از اتوبوس و مینی بوس نیز به دلیل تخلفات احتمالی و خطرناک توقیف شدند.

رئیس پلیس راه خراسان رضوی تاکید کرد: 451 دستگاه موتورسیکلت به دلیل حرکت در بزرگراه ها و آزادراه ها با وجود ممنوعیت اعلام شده، توقیف شد.

کد مطلب 852459

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