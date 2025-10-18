کورسی: ترافیک در ورودی و خروجی های مشهد پر حجم است

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدرضا کورسی اظهار کرد: در حال حاضر ترافیک در ورودی و خروجی‌های مشهد محدوده بزرگراه شهید شوشتری و بزرگراه مشهد - چناران بویژه در محدوده شهرک‌های صنعتی و نیروگاه پرحجم گزارش شده است.

جانشین رئیس پلیس راه خراسان رضوی گفت: ۴۶۰ دستگاه انواع وسائل نقلیه روز جمعه بواسطه تخلفات مخاطره آمیز در جاده‌های استان توقیف و روانه پارکینگ شدند.

وی افزود: از این میان ۲۷۵ دستگاه خودروی سواری و بقیه سایر وسائل نقلیه و موتورسیکلت بوده است.

کورسی گفت: داشتن ۲ تخلف همزمان، حرکات مخاطره آمیز حین رانندگی، سرعت بالا و نیز داشتن جریمه با مبالغ بالا از دلایل توقیف این خودروها بوده است.

جانشین رییس پلیس راه خراسان رضوی اظهار کرد: دیروز جمعه یک سانحه رانندگی بین یک دستگاه وانت پیکان و تریلی در جاده درگز به علت عدم رعایت حق تقدم توسط راننده وانت رخ داد که سرنشین وانت در این حادثه جان باخت.

وی اظهار کرد: همچنین در این روز هشت فقره تصادف جرحی با ۱۰ مجروح و ۲۳ فقره تصادف خسارتی نیز در جاده‌های استان به وقوع پیوست.

کورسی گفت: حادثه واژگونی مینی بوس حامل گروه کوهنوردی در جاده فریزی نیز در ارتفاعات و یک مسیر غیرترافیکی روی داده است که در اثر آن یک زن فوت شد و ۱۳ مصدوم سرپایی درمان شدند و ۶ نفر نیز برای درمان در بیمارستان بستری شده اند. در حالی که اصولاً مینی بوس نمی‌تواند در مسیر کوهستانی و ارتفاعات تردد ایمن داشته باشد.