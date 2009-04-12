داوران جایزه اکبر رادی معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد خبری دوازدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران اعلام کرد بخش مسابقه نمایشنامه‌‌نویسی جایزه اکبر رادی برای چهارمین سال متوالی به نمایشنامه برتر دانشجویی بخش نمایشنامه‌نویسی جشنواره تئاتر دانشگاهی ایران تعلق می‌گیرد.

امسال نغمه ثمینی، نادر برهانی‌مرند و محمد یعقوبی 140 نمایشنامه از دانشجویان سراسر کشور را داوری می‌کنند تا در آئین پایانی برترین‌های جشنواره دوازدهم معرفی شوند.

- مرکز تولید تئاتر کانون پرورش فکری کودکان با دو تالار بوستان و گلستان در جشنواره تئاتر دانشگاهی حضور دارد. با توافق دبیرخانه جشنواره دوازدهم و مرکز تولید تئاتر، تالار گلستان از پنجم اردیبهشت میزبان نمایش‌های بخش مسابقه و تالار بوستان این مرکز از دهم اردیبهشت میزبان بخش بین‌الملل هستند.

- جدول برنامه‌های جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران به کوشش معاونت اجرایی جشنواره تکمیل و از یکشنبه 23 فروردین روی سایت جشنواره به نشانی iifut.net قرار گرفته است.

این جدول شامل فهرست کامل جزئیات برگزاری جشنواره در بخش‌های صحنه، مدرسان، بین‌الملل، نمایشنامه‌خوانی، نمایش رادیویی، نمایش خیابانی، نمایشگاه‌های عکس، پوستر، ماکت صحنه و تالارهای میزبان و زمان‌بندی کامل اجراها است. دوازدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران از پنجم اردیبهشت در 9 تالار حرفه‌ای و دانشگاهی تهران برگزار می‌شود.