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۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۹:۱۰

مردمی شدن جشن بزرگداشت فردوسی تنها راه نجات او از غربت است

مردمی شدن جشن بزرگداشت فردوسی تنها راه نجات او از غربت است

بهروز غریب‌پور در همایش بزرگداشت فردوسی در فرهنگستان هنر با اشاره به اینکه این مراسم فقط در محافل خصوصی برگزار می‌شود مردمی شدن جشن بزرگداشت فردوسی را تنها راه نجات این شاعر بزرگ ایران از غربت دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، غریب‌پور در این نشست،با ارائه پیشنهاد برپایی مراسم بزرگداشت فردوسی در میادین شهر و بین مردم گفت: مراسم بزرگداشت فردوسی تنها در محافل خصوصی و کوچک برگزار می‌شود و تا وقتی روند اینگونه باشد فردوسی زنده نمی‌شود. مسئولان فرهنگی باید فردوسی را از این غربت نجات دهند.

وی با اشاره به تجربه اجرای اپرای عروسکی "رستم و سهراب" افزود: فردوسی اولین نمایشنامه‌نویس عروسکی و اپرای ایرانی است. اشتباهی که هنرمندان ما انجام می‌دهند این است که موسیقی شاهنامه را از آن می‌گیرند و تنها قهرمانان آن را به صحنه می‌برند. در صورتی که موسیقی و قهرمانان شاهنامه باید کنار هم باشند.

این کارگردان و هنرمند تئاتر در بخش دیگر سخنان خود به مقایسه شخصیت‌های شاهنامه با تراژدی‌های بزرگ جهان پرداخت و ایرج را شبیه ژولیوس سزار، فریدون را شبیه لیرشاه، سرنوشت افراسیاب را شبیه مکبث و زندگی خسرو را شبیه تراژدی ریچارد دوم شکسپیر دانست.

غریب‌پورگفت: در کنار غفلت هنرمندان در به صحنه بردن داستان‌های شاهنامه، استفاده از مضحک‌ترین شکل بیانی برای اجرای زیباترین صحنه‌های شاهنامه یکی دیگر از نکات است. اجرای اپرای عروسکی "رستم و سهراب" خطرناک بود، اما مخاطب ایرانی با آن ارتباط برقرار کرد. برای دراماتیک کردن صحنه‌های شاهنامه امکانات تئاتر عروسکی در مقایسه با تئاتر بیشتر است.

در ادامه پری صابری و محسن هاشمی نیز به ارائه سخنانی در خصوص فردوسی شاعر پارسی‌زبان پرداختند و سیدمصطفی سعیدی نقل "رستم و اکوان" و "مناجات رستم به درگاه یزدان" را اجرا کرد. در پایان مراسم نیز با حضور بهمن نامور مطلق از شاهنامه جدید چاپ شده توسط فرهنگستان هنر رونمایی شد.

کد مطلب 879105

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