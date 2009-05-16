مردمی شدن جشن بزرگداشت فردوسی تنها راه نجات او از غربت است

به گزارش خبرنگار مهر، غریب‌پور در این نشست،با ارائه پیشنهاد برپایی مراسم بزرگداشت فردوسی در میادین شهر و بین مردم گفت: مراسم بزرگداشت فردوسی تنها در محافل خصوصی و کوچک برگزار می‌شود و تا وقتی روند اینگونه باشد فردوسی زنده نمی‌شود. مسئولان فرهنگی باید فردوسی را از این غربت نجات دهند.

وی با اشاره به تجربه اجرای اپرای عروسکی "رستم و سهراب" افزود: فردوسی اولین نمایشنامه‌نویس عروسکی و اپرای ایرانی است. اشتباهی که هنرمندان ما انجام می‌دهند این است که موسیقی شاهنامه را از آن می‌گیرند و تنها قهرمانان آن را به صحنه می‌برند. در صورتی که موسیقی و قهرمانان شاهنامه باید کنار هم باشند.

این کارگردان و هنرمند تئاتر در بخش دیگر سخنان خود به مقایسه شخصیت‌های شاهنامه با تراژدی‌های بزرگ جهان پرداخت و ایرج را شبیه ژولیوس سزار، فریدون را شبیه لیرشاه، سرنوشت افراسیاب را شبیه مکبث و زندگی خسرو را شبیه تراژدی ریچارد دوم شکسپیر دانست.

غریب‌پورگفت: در کنار غفلت هنرمندان در به صحنه بردن داستان‌های شاهنامه، استفاده از مضحک‌ترین شکل بیانی برای اجرای زیباترین صحنه‌های شاهنامه یکی دیگر از نکات است. اجرای اپرای عروسکی "رستم و سهراب" خطرناک بود، اما مخاطب ایرانی با آن ارتباط برقرار کرد. برای دراماتیک کردن صحنه‌های شاهنامه امکانات تئاتر عروسکی در مقایسه با تئاتر بیشتر است.

در ادامه پری صابری و محسن هاشمی نیز به ارائه سخنانی در خصوص فردوسی شاعر پارسی‌زبان پرداختند و سیدمصطفی سعیدی نقل "رستم و اکوان" و "مناجات رستم به درگاه یزدان" را اجرا کرد. در پایان مراسم نیز با حضور بهمن نامور مطلق از شاهنامه جدید چاپ شده توسط فرهنگستان هنر رونمایی شد.