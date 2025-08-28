  1. جامعه
خطاطی شاهنامه در میدان فردوسی؛ پاسخی فرهنگی به یک اهانت

دو هنرمند با بهره‌گیری از خط و بوم، یکی از ابیات ماندگار شاهنامه را خوشنویسی کرده و در کنار تندیس فردوسی به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به‌دنبال اهانت یک بلاگر طنزپرداز به نام و جایگاه حکیم ابوالقاسم فردوسی، شاعر سترگ توس، روز گذشته دو هنرمند با بهره‌گیری از خط و بوم، یکی از ابیات ماندگار شاهنامه را خوشنویسی کرده و در کنار تندیس فردوسی به نمایش گذاشتند.

نصب این اثر در کنار نمادین‌ترین یادمان فردوسی در پایتخت، نمادی از پاسداشت میراث ادبی و هویتی ایران بود.

فردوسی طی قرون متمادی به‌عنوان پاسدار زبان فارسی و نگهبان هویت ایرانی شناخته شده و شاهنامه او همچنان چراغ پیوند نسل‌ها با فرهنگ و تاریخ ملی به شمار می‌رود.

فاطمه کریمی

