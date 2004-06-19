خبر ميانجيگري عمان بين ايران و امارات بي اساس است

به گزارش خبرگزاري "مهر" وي افزود: در سفر معاون اول رييس جمهوري اسلامي ايران به مسقط مذاكره اي درباره اين موضوع ميان مقامات دو كشور انجام نگرفته و اين ادعا كاملا بي اساس است.