خبر ميانجيگري عمان بين ايران و امارات بي اساس است

به گزارش خبرگزاري "مهر" وي افزود: در سفر معاون اول رييس جمهوري اسلامي ايران به مسقط مذاكره اي درباره اين موضوع ميان مقامات دو كشور انجام نگرفته و اين ادعا كاملا بي اساس است.
يك مقام آگاه در وزارت امورخارجه كشورمان مطلب، مندرج در يكي از سايت هاي خبري درباره درخواست جمهوري اسلامي ايران از سلطنت عمان براي ميانجيگري بين تهران و ابوظبي را نادرست و عاري از صحت دانست.
به گزارش خبرگزاري "مهر" وي افزود: در سفر معاون اول رييس جمهوري اسلامي ايران به مسقط مذاكره اي درباره اين موضوع ميان مقامات دو كشور انجام نگرفته و اين ادعا كاملا بي اساس است.
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