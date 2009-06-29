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۸ تیر ۱۳۸۸، ۸:۵۴

فوتسال جایزه بزرگ برزیل/

ایران با پیروزی آغاز کرد/ برزیل با 12 گل پرو را برد

ایران با پیروزی آغاز کرد/ برزیل با 12 گل پرو را برد

تیم ملی فوتسال ایران در نخستین دیدار خود در چارچوب مسابقات فوتسال جایزه بزرگ برزیل برابر اروگوئه به پیروزی دست یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله گروهی مسابقات فوتسال جایزه بزرگ برزیل یکشنبه شب با برگزاری 8 مسابقه آغاز شد که در یکی از این مسابقات تیم ملی فوتسال ایران موفق شد در سالن خویانیا آره نا برابر تیم فوتسال اروگوئه به پیروزی 5 بر 3 دست یابد.

در این دیدار پربرخورد که با اخراج طیبی در دقیقه 29 از ایران و دیه گو پاستوریزا در دقیقه 35 از اروگوئه همراه شد، سلطانی(6)، علی کیایی(14)، مجید تیکدری نژاد(21)، مسعود دانشور(24) و مرتضی عظیمایی(36) برای تیم ملی فوتسال ایران گل زدند و سباستین ساترو(2 و 29) و ماسکوتا(9) گل‌های تیم فوتسال اروگوئه را به ثمر رساندند.

نتایج کامل دیدارهای شب گذشته به شرح زیر است:
سالن خویانیا آره نا
* گواتمالا 2 - مجارستان 6 (گروه C)
* ایران 5 - اروگوئه 3 (گروه B)
* جمهوری چک 5- موزامبیک 5 (گروه A)
* کاستاریکا 3- رومانی 5 (گروه B)

سالن نیوتاون دی فاریا
* برزیل 12- پرو یک (گروه A)
* اوکراین 4 - اکوادور صفر (گروه D)
* آنگولا 2 - پاراگوئه 3 (گروه C)
* آرژانتین 5 - ونزوئلا 2 (گروه D)

مسابقات فوتسال جایزه بزرگ برزیل امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:
سالن خویانیا آره نا
* رومانی - ایران، ساعت 13 (گروه B)
* پرو - جمهوری چک، ساعت 15 (گروه A)
* اروگوئه - کاستاریکا، ساعت 17 (گروه B)
* موزامبیک - برزیل، ساعت 19:10 (گروه A)

سالن نیوتاون دی فاریا
* ونزوئلا - اوکراین، ساعت 13 (گروه D)
* مجارستان - آنگولا، ساعت 15 (گروه C)
* اکوادور - آرژانتین، ساعت 17 (گروه D)
* پاراگوئه - گواتمالا، ساعت 19:10 (گروه C)

کد مطلب 904058

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