ایران با پیروزی آغاز کرد/ برزیل با 12 گل پرو را برد

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله گروهی مسابقات فوتسال جایزه بزرگ برزیل یکشنبه شب با برگزاری 8 مسابقه آغاز شد که در یکی از این مسابقات تیم ملی فوتسال ایران موفق شد در سالن خویانیا آره نا برابر تیم فوتسال اروگوئه به پیروزی 5 بر 3 دست یابد.

در این دیدار پربرخورد که با اخراج طیبی در دقیقه 29 از ایران و دیه گو پاستوریزا در دقیقه 35 از اروگوئه همراه شد، سلطانی(6)، علی کیایی(14)، مجید تیکدری نژاد(21)، مسعود دانشور(24) و مرتضی عظیمایی(36) برای تیم ملی فوتسال ایران گل زدند و سباستین ساترو(2 و 29) و ماسکوتا(9) گل‌های تیم فوتسال اروگوئه را به ثمر رساندند.

نتایج کامل دیدارهای شب گذشته به شرح زیر است:

سالن خویانیا آره نا

* گواتمالا 2 - مجارستان 6 (گروه C)

* ایران 5 - اروگوئه 3 (گروه B)

* جمهوری چک 5- موزامبیک 5 (گروه A)

* کاستاریکا 3- رومانی 5 (گروه B)

سالن نیوتاون دی فاریا

* برزیل 12- پرو یک (گروه A)

* اوکراین 4 - اکوادور صفر (گروه D)

* آنگولا 2 - پاراگوئه 3 (گروه C)

* آرژانتین 5 - ونزوئلا 2 (گروه D)

مسابقات فوتسال جایزه بزرگ برزیل امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:

سالن خویانیا آره نا

* رومانی - ایران، ساعت 13 (گروه B)

* پرو - جمهوری چک، ساعت 15 (گروه A)

* اروگوئه - کاستاریکا، ساعت 17 (گروه B)

* موزامبیک - برزیل، ساعت 19:10 (گروه A)