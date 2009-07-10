اسرائیل توافق آزادی شالیت را با شکست روبرو کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هاآرتص، رئیس جمهوری مصر، رژیم صهیونیستی را مسئول شکست توافقی دانست که منجر به آزادی گلعاد شالیت نظامی صهیونیست می شد؛ گروههای فلسطینی سه سال پیش، شالیت را دستگیر کردند و آزادی وی را به آزادی صدها اسیر فلسطینی مشروط دانسته اند.



حسنی مبارک گفت : شالیت در آستانه تحویل دادن به مصری ها بود که اسرائیل از شروط مبادله اسیران شانه خالی کرد.



وی افزود : ما در آستانه تحویل گرفتن شالیت از حماس و حفظ وی بودیم تا اسرائیلی ها، اسرای فلسطینی را آزاد کنند، اما آنها این موضوع را به تاخیر انداختند.

مبارک در این زمینه اظهار داشت : مذاکره کننده اسرائیلی تنها در آخرین مراحل از عقد قرارداد دچار تردید شده است و در آخرین لحظه شرایط جدیدی را مطرح کرد.

مبارک افزود : حماس آمادگی خود را برای انتقال شالیت به مصر اعلام کرده است، اما اسرائیل گفت که تنها برخی از اسرا را مبادله واهد کرد و این قرارداد به نتیجه ای نرسید.

مقامهای ارشد رژیم اسرائیل اعلام کردند که اسرائیل مخالفت خود را با آزادی 125 نفر از 450 زندانی فلسطینی که حماس خواستار آزادی آنهاست، اعلام کرده است و از حماس خواسته تا فهرستی جدید تنظیم کند.

مقامهای صهیونیست مدعی شدند ناتوانی حماس برای ارائه یک فهرست جدید منجر به نقض آزادی شالیت شده است.

ایهود اولمرت نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی اعلام کرده بود : به ما می ‌گویند که درخواست برای آزادی 1500 فلسطینی در قبال آزادی شالیت، غیرواقعی است. این عدد که ما مطرح کرده‌ایم نزدیک به ده درصد تعداد زندانیان فلسطینی در زندانهای اسرائیلی است.



رژیم اسرائیل بیش از یازده هزار نفر از بهترین فرزندان مردم فلسطین را زندانی کرده است. حماس نیز خواستار آزادی برخی از قهرمانان فلسطینی است که به خاطر فلسطین فداکاری کرده و بهترین سال‌های عمر خود را در زندان به سر برده‌اند.