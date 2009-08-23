تصویر جدید از تولد ستاره ها در مرکز یک توده کیهانی

به گزارش خبرگزاری مهر، این توده کیهانی که RCW 38 نام دارد در صورت فلکی بادبان در فاصله 5 هزار و 500 سال نوری از زمین قرار دارد.

اکنون تلسکوپ رصدخانه جنوبی اروپا (ESO) در شیلی تصاویر واضحی را از مرکز این توده کیهانی تهیه کرده است که جزئیات تولد ستاره های جدید و تشکیل منظومه های سیاره ای اطراف این ستاره ها را نشان می دهد.

این خانواده از ستاره ها در این خوشه تشکیل می شوند و اطراف این خوشه را توده ای از گرد و غبار پوشانده است.

براساس گزارش Scientific American، ستاره شناسانی که با استفاده از تکنیک ویژه "اپتیک انطباقی" موفق شدند این تصاویر واضحی را تهیه کنند در این خصوص اظهار داشتند: "با نگاه به خوشه های ستاره ای مثل RCW 38 می توانیم درباره منشای منظومه شمسی و سایر منظومه های سیاره ای به نتایج جدیدی دست یابیم."