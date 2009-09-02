محرابیان درباره اتاق امن توضیح دهد/ انتقاد از آمار غلط در فولاد

به گزراش خبرنگار پارلمانی مهر، حشمت الله فلاحت پیشه نماینده اسلام آباد غرب در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس با دستور کار بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی، در مخالفت با تصدی وزارت صنایع و معادن توسط محرابیان خطاب به وی گفت: شما در سال 1386 با این کتاب از مجلس رای گرفتید به عنوان وزیر.

فلاحت پیشه با در دست داشتن جزوه ای که آن را معرفی نامه محرابیان خواند گفت: در جایی که معرفی شما هست در ردیف سوم نوشته اید تالیف کتب و مقالات متعدد علمی در سطوح داخلی و بین المللی و ISI و براساس این معرفی نامه از مجلس رای گرفته اید و مدتی نیز در وزارتخانه حضور داشتید هم اکنون دوباره معرفی شده اید و برای معرفی مجدد دوباره همین مطلب را در معرفی نامه جدید خود آورده اید.

وی افزود: برخی از دوستان از شما سوابق خواستند که این مقالات که نوشته اید کجاست و اسناد آن کجاست که چند روز بعد این مطلب از معرفی نامه شما حذف شده و ISI را حذف کرده اید بالاخره شما چند تا ISI دارید.

فلاحت پیشه تصریح کرد: بخش دیگری از موضوعات مربوط به اتاق امن است که مطرح شد و از آنجا که پرونده حقوقی است ما حق طرح آن را در مجلس نداریم و روال خودش را طی می کند. گفته هایی شده که ضد و نقیض است اما خواهشم از شما این است که این مجلس سوابقی دارد که نمی خواهیم مجدداً تکرار شود. همین جا توضیح دهید اگر حقی از کسی ضایع شده خودتان برطرف کنید. ولی اگر کسی شکایتی دارد نباید تخریبش کرد خود شما بیایید و بگویید چکار می خواهید بکنید شما مرجع هستید برای خیلی اختراعاتی که در آینده مطرح می شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد: من دیگر وارد جزئیات نمی شوم برای اینکه نه حقی از شما و نه از کس دیگری ضایع نشود.

فلاحت پیشه در ادامه سخنان خود به موضوعات فنی حوزه کاری محرابیان اشاره و خاطرنشان کرد: موضوع کامیون های چینی چیست؟ ما با شما جلسه گذاشته ایم 2400 نفر کسانی هستند که پول نیسان ژاپن را گرفته اند و کامیون چینی به آنها تحویل داده اند خودتان را جای آنها بگذارید چه شرایطی دارند. در بلاتکلیفی کامل به سر می برند. در این مدت از همه التماس و دعا داشتند که آقای وزیر این موضوع را توضیح دهد چگونه می خواهند این موارد را احیا کنند و چگونه می خواهند با خاطیان برخورد کنند که در آینده این ظلم را به مصرف کننده نکنند.

نماینده اسلام آباد غرب ادامه داد: جناب آقای محرابیان چند درصد پروژه های استانی که دولت شما در استان های مختلف قول داده، تامین اعتبار شده نه فقط معرفی به بانک؟.

وی به ورشکستگی و نزدیک به ورشکستگی بودن صنایع بزرگ از جمله تراکتورسازی تبریز، ایران خودرو و ... اظهار داشت: اینها مواردی است که مورد سئوال نمایندگان مجلس است چه پاسخی شما دارید؟ و چگونه در آینده مانع این می شوید که خیل بیکاران از این بخش ها شکل نگیرد.

فلاحت پیشه ادامه داد: ایراداتی به عزل و نصب ها در حوزه کاری شما وارد است که بعضاً عنوان فامیلی درباره آن مطرح می کنند که اسم نمی آورم خودتان توضیح دهید بر اساس چه مکانیزمی این عزل و نصب ها حتی در هیئت مدیره شرکت ها شکل می گیرد خواهش من این است که پاسخ دهید واگر اشتباه شده همین جا بگویید و جبران کنید.

این عضو اصولگرای مجلس بابیان اینکه در واگذاری معادن کارنامه شما را موفق می دانم خاطرنشان کرد: اما در واگذاری شرکت ها و کارخانجات توضیح دهید که وقتی مالکیت را واگذار کردید آیا مدیریت هم واگذار شد یا همان افراد دارند اداره می کنند. ما تجربه خصوصی سازی های منفی و منحرف در کشور را داریم و حق داریم نگران باشیم نسبت به واگذاری های جدید. می گویند در یک سری از واگذرای ها اطلاعات غلط داده شده است در این مورد توضیح دهید.

فلاحت پیشه در خصوص رکود شهرک های صنعتی یادآور شد: یکی از دلایل رکود این شهرک ها را عدم ثبات مدیران در این شهرک ها می دانند آیا خودتان از شرایط کنونی این شهرک های صنعتی راضی هستید؟

وی با اشاره به اعلام جشن خودکفایی فولاد با 17میلیون تن اظهار داشت: آماری که هم اکنون داریم 4/10 میلیون تن است. به چه دلیل این آمار اعلام شده بود آمارهای دیگر هم مطرح کردند که خواهش می کنم شما توضیح دهید. کاهش آمار جذب تسهیلات بانکی و نرخ سرمایه گذاری در زمانی که شما متصدی بودید سئوالاتی است که مطرح است که باید پاسخ دهید.

نماینده اسلام آباد غرب ادامه داد: در دوشنبه همین هفته روزنامه ها نوشتند که اتاق بازرگانی تهران رای اعتماد به وزیر داد پیگیر شدیم و گفتند اصلاً رای گیری نشده است ایشان صرفاً در یک جلسه حضور داشتند.

وی خطاب به محرابیان گفت: جناب آقای وزیر من معتقدم در مسایلی که نسبت به شما مطرح می شود یک سری از دوستان و نزدیکان شما مسایلی را که خوشایند شما است مطرح می کنند نتیجه اش این می شود که باید بیایید اینجا و پاسخ دهید.

فلاحت پیشه ابراز امیدواری کرد: محرابیان خود ابهامات را با توضیحاتش حل کند.

این نماینده مجلس خطاب به دیگر همکاران خود گفت: از صنعتی ها در مناطق خود بپرسید اگر عملکرد آقای وزیر را موفق دانستند به او رای دهید اگر ضعف ها به وزارتخانه بر می گردد ما اینجا مدیون رای خود هستیم. فقط مدیون رای خود در مقابل خدا و ملت هستیم.

وی ابراز امیدواری کرد: هر تصمیمی که گرفته شود نتیجه خیر برای کشور داشته باشد.