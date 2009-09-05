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۱۴ شهریور ۱۳۸۸، ۱۶:۱۷

اختتامیه جشنواره فرهنگی و هنری نماز در زنجان برگزار شد

اختتامیه جشنواره فرهنگی و هنری نماز در زنجان برگزار شد

زنجان - خبرگزاری مهر: مراسم اختتامیه جشنواره فرهنگی و هنری نماز در مجتمع کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان زنجان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، کارشناس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان زنجان با بیان اینکه فراخوان این جشنواره از اواخر سال گذشته در استان اعلام شد، افزود: جشنواره فرهنگی و هنری نماز در دو بخش هنری و ادبی برگزار شد.

اصغر محرمی افزود: در بخش هنری و در رشته نقاشی آثار با موضوعات نماز، مسجد و راز و نیاز و در بخش ادبی نیز آثار در قالب شعر، داستان، خاطره، و متن ادبی و با موضوعات حرفهای آشنا، پشت رنگین کمان، وقتی همسایه خدا بودم به دبیرخانه جشنواره ارسال شد.

وی با بیان اینکه این جشنواره ویژه کودکان و نوجوانان گروه های سنی 9 تا 16 سال برگزار شد، عنوان کرد: بیش از 800 اثر از استان به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که از این تعداد 20 اثر هنری و 25 اثر در بخش ادبی برگزیده شد.

محرمی افزود: در مراسم اختتامیه این جشنواره از برگزیدگان آثار تجلیل شده و همچنین آثار برگزیده در نمایشگاهی مورد بازدید عموم قرار خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه جشنواره فرهنگی و هنری نماز برای نخستین بار در سطح استان اجرا شد، افزود: این جشنواره با همکاری ستاد اقامه نماز استان زنجان و با هدف توسعه و ترویج فرهنگ نماز در بین کودکان و نوجوانان و ایجاد نگرش مثبت در آنان نسبت به مقوله نماز برگزار شد.

کد مطلب 942096

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