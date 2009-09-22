حجت الاسلام سید جواد بهشتی دبیر ستاد اقامه نماز آموزش و پرورش و مدیر دفتر گسترش فرهنگ قرآن و عترت وزارت آموزش و پرورش در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با نمازخانه مدارس و حضور ائمه جماعات در این پایگاهها اظهار داشت: بیان اینکه 60 درصد مدارس فاقد نمازخانه هستند به این علت است که مدارس روستایی حتی یک کلاسه و دو کلاسه را نیز دربرگرفته است اما در رابطه با مدارس شهری باید گفت که تنها 10 درصد فاقد نمازخانه هستند.

بسیاری از این مدارس فاقد نمازخانه در راهرو، حیاط و حتی در مسجد همجوار مدرسه نماز جماعت برگزار می کنند.

وی افزود: رکن نماز جماعت امام جماعت است و اگر این رکن وجود نداشته باشد نماز جماعتی صورت نگرفته و در اسلام هم برای امام جماعت جایگاهی تعریف شده است.

بیش از 16 هزار امام جماعت روحانی در مدارس فعال هستند

حجت الاسلام بهشتی گفت: براساس آمار سال گذشته در مدارس 16 هزار امام جماعت روحانی و 36 هزار امام جماعت فرهنگی اقامه نماز جماعت می کردند. امام جماعت فرهنگی به مدیر مدرسه و یا یکی از دبیران گفته می شود که داوطلبانه نماز را به جماعت برگزار می کند، چه بسا این امام جماعت فرهنگی در هفته تغییر می کنند و سه نفر از دبیران، مدیران و ناظمان به تناوب اقامه نماز جماعت می کنند؛ این امر موجب شده شاهد اقامه نماز پررونق در مدارس باشیم.

دبیر ستاد اقامه نماز وزارت آموزش و پرورش یادآور شد: از سال 70 به علت حال و هوای کشور در رابطه با نماز و پیام مقام معظم رهبری به اجلاس سراسری نماز، حوزه های علیمه نیز به صورت خودجوش جذب مدارس شدند.

بهشتی افزود: از دو سال پیش ما طرحی را به نام طرح ساماندهی ائمه جماعات مدارس به مدارس ارسال کردیم که تیم سه نفره متشکل از سازمان تبلیغات، حوزه های علمیه و آموزش و پرورش ائمه جماعات را براساس شرایط گفته شده در مقاطع ابتدایی، متوسطه و دبیرستان برحسب تحصیلات و سن، ویژگی های برای دختران و پسران تعیین کنند. اکنون این موارد در قالب نرم افزار تهیه می شود و ما اطلاعات ائمه جمعه را برحسب مدرسه، تحصیلات، مقطع و کیفیت در اختیار داریم.

وی در رابطه با تأثیر حضور روحانیون برای اقامه نماز جماعت در مدارس اظهار داشت: حوزه های علمیه با مسائل جوانان و نوجوانان و نیازهای آنها آشنایی پیدا می کنند، دانش آموزان هم با عالم دین و روحانی ارتباط پیدا می کنند و این زمینه حضور دانش آموزان و فرهنگیان در نمازهای مساجد در نوبتهای شب است. این امر می تواند یکی از مشکلات جامعه را که فقدان حضور نسل جوان در مدارس است را حل کند.

بیش از 35 هزار مدرسه نمازخانه دارند

حجت الاسلام سید جواد بهشتی تصریح کرد: بیش از 35 هزار مدرسه فضای نمازخانه دارند از میزان باقی مانده که حدود 50 و چند هزار مدرسه است 42 هزار مدرسه در روستاها واقع شده و 10 هزار مدرسه در شهرها فاقد نمازخانه هستند. این درحالی است که در سال تحصیلی 1387- 1388 حدود 2 هزار مدرسه دارای نمازخانه شدند و اگر با چنین سرعتی حرکت کنیم در 5 سال آینده این 10 هزار مدرسه نیز دارای نمازخانه خواهند شد.

وی تأکید کرد: مدارسی که نمازخانه دارند، به تجهیزات نیازمند هستند. نمازخانه باید دارای فضای رغبت انگیز، رنگ آمیزی شده، دارای محراب و مفروش باشد. برای این امر اعتباری دیده شده و قرار است تمام نمازخانه های دارای 40 متر در مدارسی که بیش از 100 دانش آموز دارند با برنامه ریزی انجام شده در شش ماه اول سال تحصیلی دارای فرش سجاده ای مرغوب می شوند.

ائمه جماات 60 درصد مدارس شهری را پوشش می دهند

مدیر دفتر گسترش فرهنگ قرآن و عترت وزارت آموزش و پرورش گفت: پیش بینی می شود که ائمه جماعات بتوانند بیش از 60 درصد مدارس شهری روزانه و تمام مدارس شبانه روزی را برای اقامه نماز جماعت تحت پوشش قرار دهند، اما در مدارس روستایی که بیشتر از امام جماعت فرهنگی سود می برند و با توجه به نوسان زمان شرعی از شرق کشور تا غرب کشور، تغییر ساعت و تغییر افق در برخی از اوقات سال کودکان پیش از نماز ظهر از مدرسه تعطیل می شوند؛ اما امیداریم که تمام مدارس به صورت خود جوش و داوطلبانه در متن برنامه های خود اقامه نماز داشته باشند.

وی اضافه کرد: همچین براساس قانون ائمه جماعات 20 دقیقه چه برای کارکنان دولت چه در مدارس فرصت می گذارند اما توصیه ما به ائمه جماعات در دوره های آموزشی این است که دو نماز را در فرصت 8 دقیقه ای اقامه کنند، 5 دقیقه را به دعا اختصاص دهند تا فرصت برای یک سخنرانی کوتاه بین 6 تا 8 دقیقه داشته باشند. بیشتر ائمه جماعات از این فرصت استفاده می کنند برخی از آنها حتی به انتخاب خود دو روز به مدرسه می روند و فرصت بیشتری در اختیار دارند.