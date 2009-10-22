اعلام زمان تصمیم گیری درباره ادامه همکاری نظامی ژاپن با آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، با وجود تلاشهای وزارت دفاع آمریکا، ژاپن هر گونه تصمیم گیری درباره ادامه همکاری نظامی این کشور با واشنگتن را به بعد از سفر ماه آینده "باراک اوباما" به توکیو موکول کرد.

"یوکیو هاتویاما" نخست وزیر ژاپن در این رابطه گفت این کشور به زمان بیشتری برای تصمیم گیری درباره برنامه های نظامی جدید آمریکا در افغانستان نیاز داشته و تا زمان سفر اوباما به منطقه صبر خواهد کرد.

وی گفت : من متوجه شتاب آمریکاییها در این رابطه هستم، اما تصمیم گیری عجولانه، بدون در نظر گرفتن عواقب آن می تواند در آینده، سبب ایجاد مشکلاتی شود. هاتویاما در عین حال گفت سفر اوباما به منطقه ضرب الاجلی برای توکیو جهت تصمیم گیری در این زمینه نخواهد بود.

کارشناسان از توافقنامه همکاری نظامی ژاپن با آمریکا به عنوان نخستین آزمون دولت جدید این کشور در ارتباط با گسترش روابط فیمابین در آینده یاد می کنند. این در حالی است که دولت هاتویاما اعلام کرده قصد دارد در حوزه سیاست خارجی خود استقلال بیشتری در برابر آمریکا داشته باشد.

از سوی دیگر دولت آمریکا خواستار حضور پررنگ تر ژاپن در راهبرد جدید واشنگتن در جنگ افغانستان است. هاتویاما پیش از این گفته است توکیو باید آمادگی پذیرش نوع جدید همکاری با آمریکا درباره افغانستان پس از دیدار با "باراک اوباما" باشد.