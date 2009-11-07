گریه کودکان خود را ترجمه کنید

به گزارش خبرگزاری مهر، زمانی که کودکی می گرید، حتی حساس ترین پدر و مادرها نیز در یافتن دلیل گریه او دچار مشکل می شوند، مشکلی که به تازگی در صورت به همراه داشتن یک گوشی اپل می توان آن را رفع کرد.

این ابزار جدید گوشی آی فن که متناسب با شرایط پدرها و مادرهای جوان ساخته شده است می تواند رازهای نهفته در صدای گریه و فریاد نوزادان را رمزگشایی کند.

"مترجم گریه" نام ابزاری است که توسط شرکتی به نام Biloop در بارسلونا ارائه شده و می تواند با کمک گرفتن از فناوری آنالیز صدا یکی از حالتهای احساسی کودکان را از قبیل گرسنگی، خستگی، آزردگی، استرس و یا غمگینی تشخیص دهد.

به گفته خالق این ابزار تحقیقات متعدد در رابطه با کودکان نشان داده است کودکانی که به نیازها و درخواستهای آنها توجه به موقع شده کمتر گریسته و در این صورت می توانند مهارتهای شناختی و اجتماعی مستحکم تری را پرورش دهند.

مترجم گریه با صرف 10 ثانیه می تواند صدای کودک را ترجمه کرده و احساسی که در پس آن نهفته است را فاش کند و در عین حال برای آرام کردن کودک راهنمایی هایی را به پدر و مادر ارائه کند.

بر اساس گزارش ای بی سی، به گفته شرکت تولید کننده این ابزار، مترجم گریه در ترجمه خود از دقتی 96 درصدی برخوردار است و قادر است گریه هر کودکی را با هر نوع فرهنگ و زبانی ترجمه کند.