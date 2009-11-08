به گزارش خبرگزاری مهر، در این فیلم فاطمه گودرزی، سمیرا حسینی، برزو ارجمند، رامین راستاد، محمود عزیزی و... بازی کرده‌اند و داستان درباره دختری است که در حال به اتمام رساندن پایان‌نامه‌اش در رشته احیای آثار باستانی است. حاج احمد هم پس از سال‌ها به یاد همرزم شهیدش به منطقه تفحص می‌رود...

"آوای گمشده" پیش از این "صدای گم شدنش در گوشمان می‌پیچد هنوز" نام داشت. عوامل این فیلم عبارتند از سیده سمیرا حسینی نویسنده، مدیر تصویربرداری: مجید فرزانه، صدابردار: محمد حقیقی، طراح صحنه و لباس: مهسا عظیمی، طراح گریم: الهام صالحی، برنامه‌ریز:علی جودی، مدیر تولید: شهاب علی‌بخشی و آهنگساز: مانی جعفرزاده.