توسعه ورزش همگانی از سیاستهای قطعی شهرداری است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد های ایازی صبح روز سه شنبه در مراسم واگذاری مسئولیت سوله های ورزشی الزهرا(س) به نواحی مناطق 22 گانه تهران یکی از رویکردهای شهرداری تهران را تبدیل شهرداری از یک سازمان خدماتی به نهادی اجتماعی دانست و گفت : هدف از این کار مشارکت مردم در اداره شهر است و یکی از حوزه هایی که مردم به طور مستقیم می توانند در آن نقش داشته باشند حوزه مسائل اجتماعی و فرهنگی است که مردم به آن علاقمند هستند و ما می توانیم از ظرفیت آنها در اداره مجموعه ها بهره مند شویم .

وی با بیان این که شکل حضور مردم در این حوزه ها بسیار مهم است و باید بستر آن فراهم کنیم گفت : این کار سازمان ورزش که مسئولیت مراکز ورزشی را به قهرمانان ورزشی می سپارد بسیار با ارزش است چرا که هم جنبه ارزشگذاری به این افراد را دارد و هم آنها می توانند بر جوانان تاثیرگذار باشند.

ایازی خاطرنشان کرد : باید برای داشتن نهادی اجتماعی زمینه مشارکت مردم در سرمایه گذاری، اداره مجموعه ها و غیره را فراهم کرد و اینکه شهروندان به ما ایده می دهند تا با استفاده از آن شهر را اداره کنیم فرصت بزرگی است که می توان از به خوبی استفاده کرد.

معاون شهردار تهران با تاکید بر توسعه مسائل فرهنگی و اجتماعی در شهر تهران گفت : بر اساس قانون، ورزش همگانی بر عهده شهرداری هاست و باید تمام معاونان اجتماعی کلان شهرها به آن اهتمام داشته باشند.

وی افزود: یکی از گلایه های مسئولان نواحی و مناطق این بود که اختیاری برای اداره مراکز فرهنگی و ورزشی محدوده خود ندارند که در حال حاضر این فرصت ایجاد شده و اختیار مراکز فرهنگی اجتماعی و ورزشی در داخل جغرافیای هر منطقه در چارچوب سیاستهای کلی آن بر عهده شهردار منطقه است.

بوستانها باید شاداب باشند

ایازی با اشاره به وجود 1470بوستان در تهران ادامه داد : این بوستانها باید شاداب باشند و مردم در آن تحرک داشته باشند و این یکی از راههایی است که شهرداری را به سمت نهادی اجتماعی می برد.

درآمد سازمان ورزش شهرداری که در سال 84 ، دو میلیارد و 200 میلیون تومان بوده است ، در سال 87 بدون تغییر تعرفه ها، 11 برابر و به بیش از 24 میلیارد تومان رسید ایازی

معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران گفت : با وجود 500 زمین چمن مصنوعی و 100 سوله الزهرا(س) در تهران هنوز تهران نیازهای زیادی در این زمینه دارد و باید به همان اندازه که برای آقایان اماکن ورزشی وجود دارد برای خانم ها نیز ایجاد شود و این آمادگی وجود دارد که در صورت واگذاری زمین از سوی مناطق آن را به سوله تبدیل کنیم.

ایازی با تاکید بر اینکه توسعه ورزش همگانی یکی از سیاستهای قطعی شهرداری است و همه باید در این کار با یکدیگر همکاری کنیم افزود : بوستانهای شهر ما باید هویت فرهنگی پیدا کنند و باید همه شهر تحرک داشته باشند و در شهروندان ایجاد انگیزه کنیم تا به ورزش روی آورند .

وی خاطرنشان کرد : شهرداری و شورای شهر تهران به توسعه ورزش اهتمام دارد و ایجاد سازمان ورزش شهرداری نشان دهنده آن است به طوری که درآمد سازمان ورزش شهرداری که در سال 84 ، دو میلیارد و 200 میلیون تومان بوده است در سال 87 بدون تغییر تعرفه ها 11 برابر و به بیش از 24 میلیارد تومان رسید.

معاون شهردار تهران تصریح کرد : امیدواریم با مصوبه شورا در مورد ایجاد سرای محله در 374 محله تهران، داشتن حداقل زمین چمن مصنوعی، مجموعه ورزشی برای بانوان در هر محله و همچنین رویکرد شورای فرهنگی ورزشی و اجتماعی در مناطق با مدیریت شهردار منطقه، در توسعه فرهنگی ورزشی و اجتماعی شهرداری تهران گام بزرگی برداریم و به شهروندان خدمات خوبی ارائه دهیم .