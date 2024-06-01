انتخاب رشته‌ آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۳ آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، نتایج اولیه آزمون ورودی مقطع کارشناسی‌ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۳ از روز ۸ خرداد در درگاه اطلاع‌رسانی سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org منتشر شده است و داوطلبان می توانند با درج شماره پرونده، مشخصات شناسنامه‌ای و یا رسید ثبت‌نامی نتیجه آزمون را مشاهده کنند.

آن دسته از افرادی که بر اساس محتوای کارنامه مذکور مجاز به انتخاب رشته‌های تحصیلی در این آزمون شده‌اند، لازم است مطابق مفاد این اطلاعیه نسبت به دریافت دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی (شماره ۲) و همچنین تکمیل فرم انتخاب رشته‌های اینترنتی خود در موعد مقرر به ترتیب زیر اقدام کنند.

دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی (شماره ۲) این آزمون شامل شرایط، ضوابط و ظرفیت پذیرش رشته‌ها از روز جمعه ۱۱ خرداد ۱۴۰۳ در درگاه اطلاع‌رسانی سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور منتشر شده است.

امکان انتخاب رشته از ۱۲ تا ۱۶ خرداد ۱۴۰۳

داوطلبان پس از اطمینان از صحت رشته محل‌های انتخابی خود، از روز شنبه ۱۲ خرداد تا ساعت ۲۴ روز چهارشنبه ۱۶ خرداد با وارد کردن اطلاعات کارت اعتباری، شماره شناسنامه یا کد رهگیری که در پایان ثبت‌نام اولیه توسط سیستم به متقاضی داده شده است (درج این اطلاعات برای ورود به برنامه انتخاب رشته ضروری است) نسبت به ثبت کدرشته محل‌های انتخابی (حداکثر تا ۱۰۰ کدرشته‌محل) و تکمیل فرم مذکور اقدام کنند.

پس از تأیید نهایی رشته‌های انتخابی توسط متقاضی، رسید توسط سیستم در اختیار وی قرار داده خواهد شد، در غیر این صورت انتخاب رشته آنان تکمیل نشده است.

متقاضیان مجاز به انتخاب رشته قبل از اقدام به تکمیل فرم انتخاب رشته، بندهای ذیل را مشاهده می‌کنند که در صورت علامت‌گذاری در یکی از این موارد به آنها اجازه انتخاب رشته داده می‌شود:

۱-۳- اطلاعات فوق (معدل کاردانی و کارشناسی، رشته و محل تحصیل دوره کارشناسی و تاریخ فارغ‌التحصیلی) مورد تأیید است

۲-۳- اطلاعات فوق (معدل کاردانی و کارشناسی، رشته و محل تحصیل دوره‌کارشناسی و تاریخ فارغ التحصیلی) مورد تأیید نبوده و دارای مغایرت است

۳-۳- حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ در مقطع کارشناسی فارغ‌التحصیلی خواهم شد/ فارغ‌التحصیل نخواهم شد

هر زمان‌ مشخص‌ شود که‌ متقاضی‌ حقایقی را عمدی یا سهوی کتمان‌ کرده‌، در هر مرحله ‌(پذیرفته‌شدن‌، حین‌ تحصیل‌ ‌و ...) که باشد، از پذیرش در این آزمون‌ محروم‌ خواهد شد.

الف- در صورتی که متقاضیان بند ۳-۲ را علامت‌گذاری کنند به آنها اجازه اصلاح و ویرایش معدل، دانشگاه محل تحصیل و تاریخ فراغت از تحصیل داده خواهد شد و پس از ویرایش این موارد و تأیید آنها، اجازه انتخاب رشته به آنان داده می‌شود.

ب- متقاضیانی که در ردیف پذیرفته شدگان نهایی قرار بگیرند و به هنگام ثبت‌نام در موسسه محل قبولی، دارای مغایرت معدل باشند با توجه به مصوبات و دستورالعمل‌های مربوط ابتدا از آنان ثبت‌نام مشروط به عمل خواهد آمد و پس از بررسی وضعیت علمی چنانچه نمره قبولی را نداشته باشند، قبولی آنان لغو خواهد شد.

پس لازم است متقاضیان معدل خود را مطابق مفاد بند «یادآوری های مهم در رابطه با معدل» مندرج در صفحه ۶ دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی (شماره ۲) این آزمون مورد بررسی قرار دهند تا بین معدل اعلام شده به این سازمان و معدلی که به هنگام قبولی ارائه خواهند کرد، مغایرتی نداشته باشند.

یادآوری‌های مهم:

۱- توصیه می‌شود، قبل از اقدام به تکمیل نهایی فرم انتخاب رشته خود، توضیحات و اطلاعات مربوط به محل تحصیل، نوع دوره، میزان شهریه و... همچنین اطلاعات مندرج در بخش پیوست‌های دفترچه راهنمای انتخاب رشته را مطالعه کرده و مد نظر داشته باشند.

۲- سیستم انتخاب رشته، تا حدودی هوشمند پیش‌بینی شده که در حد امکان خطاهای احتمالی متقاضیان را در زمان انتخاب رشته اینترنتی به آنان تذکر دهد (به عنوان مثال: انتخاب کدرشته محلی که متقاضی در آزمون آن شرکت نکرده یا اینکه در گرایشی از گرایش‌های رشته امتحانی خود مجاز به انتخاب رشته نشده است و ...) لذا لازم است متقاضیان نسبت به رفع خطاهای داده شده اقدام کنند.

۳- متقاضیان مجاز به انتخاب رشته، ضروری است اطلاعیه‌های این سازمان، دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی و شرایط و ضوابط ارگان‌های بورس دهنده و مؤسساتی که به صورت شرایط خاص پذیرش می‌کنند را به دقت مطالعه کنند.

۴- متقاضیان رشته‌محل‌هایی که شرایط خاص دارند، ضمن مطالعه دقیق شرایط و ضوابط این گونه رشته‌ها، توجه داشته باشند منحصراً مجاز به انتخاب حداکثر ۲ کدرشته محل از این نوع کدرشته محل‌ها هستند. در این مورد، اطلاعیه این سازمان در خصوص معرفی شدگان چندبرابر ظرفیت و برنامه زمانی مصاحبه و سایر مراحل گزینش از طریق درگاه اطلاع‌رسانی سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزشی کشور در اواخر خردادماه منتشر خواهد شد.

تبصره: انتخاب کدرشته محل‌های تحصیلی دانشگاه‌های شاهد، غیرانتفاعی امام صادق (ع) و غیرانتفاعی خاتم از شرط محدودیت انتخاب ۲ کدرشته‌محلِ رشته‌هایِ با شرایط خاص و بورسیه مستثنی هستند.

۵ - همه متقاضیان کدرشته‌های امتحانی ۱۱۳۱ (مطالعات جهان) و ۱۱۳۹ (مددکاری اجتماعی) که مجاز به انتخاب رشته شده باشند باید برای اطلاع از زمان مصاحبه علمی به اطلاعیه‌ این سازمان که در اواخر خردادماه از طریق درگاه اطلاع‌رسانی سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور منتشر می‌شود، توجه کنند.

۶- با توجه به مصوبه یازدهمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی به تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۴، شرکت در آزمون عملی و تشریحی در کدرشته های امتحانی ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۶۰، ۱۳۶۲، ۱۳۶۴ و ۱۳۶۵ منحصراً برای متقاضیانی ضروری است که بر اساس کارنامه نتایج اولیه در دوره‌های روزانه و نوبت دوم (شبانه) مجاز به انتخاب رشته باشند و تمایل به انتخاب رشته محل‌های دوره روزانه و نوبت دوم (شبانه) را در فرم انتخاب رشته خود داشته باشند.

به عبارت دیگر برای متقاضیانی که در دوره روزانه و نوبت دوم (شبانه) مجاز نشوند یا در فرم انتخاب رشته خود فقط رشته محل‌های دوره های غیرانتفاعی، پردیس خودگردان، پیام‌نور و مجازی را درج کنند یا برای انتخاب رشته محل‌های دانشگاه آزاد اسلامی اقدام کنند، آزمون عملی برگزار نخواهد شد.

ملاک پذیرش در رشته محل‌های دوره های غیرانتفاعی، پردیس خودگردان، پیام‌نور، مجازی و دانشگاه آزاد اسلامی نمره کل نهایی بدون احتساب آزمون عملی و تشریحی حسب مورد در هریک از کد ضریب ها خواهد بود. متقاضیان مجاز به انتخاب رشته در دوره‌های روزانه و نوبت دوم (شبانه) برای اطلاع از زمان برگزاری آزمون‌های عملی، تشریحی و پروژه به اطلاعیه‌ سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور که در اواخر خردادماه از طریق درگاه اطلاع‌رسانی این سازمان منتشر می‌شود، مراجعه کنند.

یادآوری ۱: متقاضیان کدرشته‌های امتحانی دارای پروژه یا آزمون عملی گروه هنر شامل کدهای ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۶۰، ۱۳۶۲ ، ۱۳۶۴ و ۱۳۶۵ که بر اساس کارنامه نتیجه، مجاز به انتخاب دوره‌های روزانه و نوبت دوم (شبانه) هستند در صورت تمایل به انتخاب کدرشته محل‌های مربوط به دوره‌های فوق در فرم انتخاب رشته باید در زمان انتخاب رشته به ازای انتخاب هر پروژه یا آزمون عملی نسبت به پرداخت مبلغ ۶/۴۸۰/۰۰۰ ریال (۶۴۸ هزار تومان) بابت هزینه برگزاری آزمون عملی از طریق کارتهای عضو شتاب اقدام و سپس نسبت به انتخاب رشته عمل کنند.

لازم به توضیح است متقاضیانی مجاز به شرکت در پروژه یا آزمون عملی رشته‌های امتحانی فوق خواهند بود که:

الف) براساس کارنامه نتایج اولیه در رشته و گرایش مربوط به دوره‌های روزانه و شبانه مجاز به انتخاب رشته شده باشند.

ب) هم‌زمان با انجام انتخاب رشته، علاقمندی خود را برای شرکت در پروژه یا پروژه‌ها اعلام کرده و نسبت به پرداخت هزینه فوق برای هر پروژه اقدام کند. (متقاضیانی که علاقمندی خود را برای شرکت در ۲ یا ۳ پروژه اعلام کنند، باید نسبت به پرداخت هزینه برای هر پروژه به مبلغ ۶/۴۸۰/۰۰۰ ریال (۶۴۸ هزار تومان) اقدام کنند.

ج) کدرشته‌محل‌های پذیرش دوره‌های دوره‌های روزانه و نوبت دوم (شبانه) مربوط به هر پروژه یا آزمون عملی را در فرم انتخاب رشته خود درج کنند.

یادآوری ۲: در صورتی که متقاضی مجاز به انتخاب رشته در دوره‌های روزانه و نوبت دوم (شبانه) در این مرحله نسبت به اعلام علاقمندی و پرداخت هزینه اقدام کند ولی در تاریخ برگزاری پروژه یا آزمون عملی غایب جلسه آزمون باشد، نتیجه پروژه یا آزمون عملی برای وی بصورت نمره «صفر» منظور شده و نمره کل نهایی متقاضی با اعمال نمره «صفر» محاسبه خواهد شد.

۷- متقاضیان لازم است برای اطلاع از اطلاعیه احتمالی اصلاحیه دفترچه راهنمای انتخاب رشته یا رشته‌های جدید تا پایان مهلت انتخاب رشته به پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور مراجعه کنند تا در صورت صدور این اطلاعیه از محتوای آن اطلاع حاصل کنند.

۸- آن دسته از متقاضیانی که در تقاضانامه ثبت‌نامی برای انتخاب رشته‌های دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و دانشگاه پیام‌نور، اعلام علاقمندی نکرده‌اند، در صورتی که حداقل نمره علمی لازم را برای انتخاب رشته‌های این دانشگاه‌ها کسب کرده باشند، در ذیل بند الف (مشخصات ثبت‌نامی) پیغامی را مبنی بر امکان انتخاب این رشته‌ها در کارنامه اعلام نتایج اولیه مشاهده خواهند کرد.

لذا این دسته از متقاضیان در صورتی که علاقمند به انتخاب رشته‌های مربوط به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و دانشگاه پیام نور هستند، باید پس از واریز مبلغ ۵۷۶/۰۰۰ ریال (۵۷ هزار و ۶۰۰ تومان) بابت اعلام هر مورد علاقمندی به رشته‌های تحصیلی دانشگاه پیام‌نور یا مؤسسات غیرانتفاعی، از طریق سیستم اینترنتی و توسط کارت‌های بانکی عضو شبکه شتاب، نسبت به اعلام علاقمندی به انتخاب این دانشگاه‌ها و مؤسسات اقدام کرده و سپس این رشته‌ها را در فرم انتخاب رشته اینترنتی درج کنند.

۹- آن دسته از متقاضیان علاقمند به انتخاب رشته‌های تحصیلی مراکز و واحدهای دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی، باید پس از اعلام نتیجه اولیه آزمون و دریافت کارنامه، برای اطلاع از زمان و نحوه انتخاب رشته از تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۲به درگاه اطلاع‌رسانی مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی به نشانی www.azmoon.org مراجعه کنند.

انتخاب رشته برای رشته‌های دانشگاه آزاد اسلامی با استفاده از کد دسترسی مندرج در کارنامه اعلام نتایج اولیه آزمون بطور مجزا و از طریق دانشگاه مذکور انجام می‌پذیرد. متقاضیانی که در یکی از رشته‌های دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی یا دانشگاه آزاد اسلامی پذیرفته شوند، می‌توانند به دلخواه خود منحصراً در یکی از مؤسسات ثبت‌نام و مشغول به تحصیل شوند.

۱۰- پس از مشاهده کارنامه نتایج اولیه آزمون، آن دسته از متقاضیانی که در خصوص مندرجات کارنامه (به غیر از معدل کاردانی و کارشناسی، نام رشته تحصیلی یا نام محل اخذ مدرک کارشناسی) خود سؤالی دارند، ضمن توجه به توضیحات مربوط به کارنامه که در دفترچه راهنمای انتخاب رشته و درگاه اطلاع رسانی این سازمان درج شده، لازم است حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ منحصراً از طریق سیستم پاسخ‌گویی اینترنتی در درگاه اطلاع‌رسانی این سازمان به نشانی http://request.sanjesh.org اقدام کنند.

از متقاضیان تقاضا می‌شود از ارسال نامه پستی و مراجعه حضوری خودداری کنند. بدیهی است به تمامی مواردی که از طریق دیگر یا بعد از تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ واصل شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد.