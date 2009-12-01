ایران از طرف های اصلی در صحنه افغانستان است/ تاکید بر رایزنی با تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، ماسیمو یانوچی که امروز سه شنبه جهت تبادل نظر در رابطه با موضوع افغانستان به کشورمان سفر کرده است، گفت: جمهوری اسلامی ایران یکی از طرف های اصلی در صحنه افغانستان بوده و ما بر اهمیت و ضرورت رایزنی با ایران تاکید داریم.

وی در رابطه با برگزاری کنفرانسی در خصوص افغانستان در آینده گفت: برگزاری کنفرانس بین المللی افغانستان در کابل با حضور همسایگان این کشور بسیار حائز اهمیت است.

علی آهنی معاون وزارت خارجه کشورمان ضمن اشاره به مشکلاتی که هم اکنون مردم افغانستان با آن مواجه هستند، حضور نیرو های خارجی و مداخله برخی از کشورهای غربی در این کشور را از مهمترین مشکلات افغانستان و تشدید کننده مسائل در هم تنیده تروریزم، افراط گرایی و مواد مخدر این کشور برشمرد و بر اداره امور این کشور به دست خود افغان ها تاکید کرد.

وی همچنین با اشاره به اجلاس توکیو در خصوص افغانستان به این نکته اشاره کرد که بسیاری از کشورها که در آن اجلاس وعده کمک های مالی دادند به آن عمل نکردند و هیچ کدام نتوانستند ظرفیت های خدمات فنی و مهندسی شبیه ایران را در اجرای پروژه های بازسازی با منابع مالی بین المللی را در افغانستان اجرا نمایند.