استانها فارس ۱ شهریور ۱۴۰۴ - ۱۲:۴۱ دریافت تصاویر دریافتی بازدید استاندار فارس از قطعه ۷ آزادراه شیراز - اصفهان حسینعلی امیری استاندار فارس از قطعه ۷ آزادراه شیراز اصفهان بازدید کرد و روند اتمام پروژه ملی را بررسی کرد. برچسبها آزادراه شیراز - اصفهان استاندار فارس حسینعلی امیری شیراز استانداری فارس
