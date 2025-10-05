بازوند: آزادراه شیراز-اصفهان گامی بلند در توسعه کریدور شمال-جنوب است

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند صبح یکشنبه در مراسم افتتاح قطعه ۷ آزادراه شیراز_ اصفهان ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای عزیز به‌ویژه ۱۵ هزار شهید سرافراز استان فارس و شهدای جنگ تحمیلی، بر اهمیت توسعه شبکه‌های حمل‌ونقل تأکید کرد.

وی گفت: با توجه به موقعیت استراتژیک جمهوری اسلامی ایران و عبور کریدورهای حیاتی شمال به جنوب و شرق به غرب از کشور، توسعه و تکمیل کریدورهای آزادراهی ضرورتی انکارناپذیر برای ارتقای جایگاه ایران در ترانزیت بین‌المللی است.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: کریدور آزادراهی شمال به جنوب کشور به منظور اتصال بندر انزلی به خلیج فارس در دست اجراست. این کریدور از این بندر آغاز و پس از عبور از شهرهای رشت، قزوین، تهران، اصفهان و شیراز به بندر بوشهر منتهی می‌شود.

بازوند گفت: آزادراه شیراز-اصفهان، بخش مهمی از این کریدور است که نقش هدایت ترانزیت از مرکز کشور به سمت جنوب و بالعکس را عهده‌دار است. با بهره‌برداری از این آزادراه، علاوه بر کوتاه شدن ۱۳۴ کیلومتر مسیر و صرفه‌جویی ۱۲۰ دقیقه‌ای در زمان سفر، مزایای اقتصادی و ایمنی قابل توجهی حاصل خواهد شد.

صرفه‌جویی ۱۳۶ میلیون لیتری سوخت

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: بهره‌برداری کامل از آزادراه شیراز-اصفهان، سالانه بیش از ۱۳۶ میلیون لیتر صرفه‌جویی در مصرف سوخت به همراه خواهد داشت و با ارتقای ایمنی، از وقوع ۵۵۰ کشته و مجروح در حوادث رانندگی جلوگیری می‌کند.

بازوند در خصوص جزئیات فاز بهره‌برداری تصریح کرد: پروژه آزادراه شیراز-اصفهان به طول کلی ۳۷۰ کیلومتر است که امروز قطعه ۷ آن به طول ۱۲.۵ کیلومتر و با شش خط عبوری آماده بهره‌برداری شده است. تاکنون بیش از ۹ هزار میلیارد ریال اعتبار برای این پروژه هزینه شده و ارزش روز آن بالغ بر ۲۲ هزار میلیارد ریال برآورد می‌شود.