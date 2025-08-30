فارس بحران آب ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسینعلی امیری در آئین افتتاح تصفیه خانه آب سد تنگاب گفت: در یک سال اخیر هزار و ۶۶۲ پروژه با رقم بیش از ۶۶ هزار میلیارد تومان افتتاح شده است.
وی ادامه داد: این این کار بزرگ با فداکاری همدلی همراهی و مدیریت صحیح انجام شده که بخش قابل توجهی از آن مربوط به مشکل آب بوده است
استاندار فارس افزود: به دلیل برداشت غیرعلمی از منابع زیرزمینی، تغییر اقلیم و خشکسالیها یکی از مشکلاتی که ما در کشور با آن مواجه بودهایم مشکل تأمین آب است.
امیری گفت: با برنامهریزیهای صورت گرفته در فارس تنش آبی داریم اما بحران آب نداریم.
استاندار فارس تصریح کرد: امروز یکی از پروژههایی که در صنعت آب به نتیجه رسیده انتقال ۱۶ کیلومتر شبکه آب از سد تنگاب به تصفیه خانه و افتتاح این پروژه است که موجب شد مشکل آب شرب در این شهرستان مرتفع گردد.
نظر شما