به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی عبداللهی ظهر یکشنبه در حاشیه افتتاح و بهره‌برداری از قطعه ۷ آزادراه شیراز _ اصفهان در جمع خبرنگاران در تشریح وضعیت پروژه‌های آزادراهی شیراز، گفت: با تکمیل قطعه هفتم آزادراه شیراز-اصفهان، این محور به صورت کامل به بهره‌برداری رسیده است.

وی ادامه داد: قطعه هشتم این آزادراه که عملاً به عنوان قطعه اول آزادراه شیراز-بوشهر در نظر گرفته می‌شود، به زودی وارد مرحله اجرایی خواهد شد.

تکمیل کریدور شمال - جنوب و اتصال به بوشهر

مدیرکل راه و شهرسازی فارس با اشاره به تأکیدات وزارت راه و شهرسازی و استاندار فارس،افزود: عملیات اجرایی قطعه هشتم به سرعت آغاز شود. این قطعه، مسیر ارتباطی از آزادراه شیراز-اصفهان را به سمت بندر بوشهر ادامه خواهد داد و تکمیل کننده کریدور حیاتی شمال-جنوب کشور خواهد بود.

عبداللهی در پاسخ به پرسشی در خصوص امکانات و استانداردهای آزادراه تکمیل شده، گفت: این آزادراه از نظر تجهیزات ایمنی، روشنایی، دوربین‌های نظارتی، خدمات رفاهی، پمپ بنزین و پایگاه اورژانس در سطح بسیار بالایی قرار دارد و تمامی خدمات اولیه مورد نیاز در آن مستقر شده است. البته در آینده برنامه‌ریزی برای تکمیل مجتمع‌های رفاهی و افزایش تعداد پمپ بنزین‌ها نیز در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل راه و شهرسازی فارس همچنین در خصوص مسائل مالی پروژه و اختلاف سهم دولت و سرمایه‌گذار افزود: موانع مالی با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه و با جذب سرمایه‌گذار برطرف شده است. طبق استاندارد، سهم دولت در پروژه‌های آزادراهی حداکثر ۵۰ درصد است و تلاش می‌شود تا این سهم رعایت شود تا عملیات اجرایی با سرعت بیشتری پیش برود.

عبدالهی با تأکید بر استاندارد بالای آزادراه شیراز-اصفهان، طول ۱۲۰ کیلومتری مسیر را که موجب کاهش قابل توجه مسافت شده، از مزایای مهم آن برشمرد و گفت: این آزادراه علاوه بر استفاده استان‌های مجاور مانند بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد، بار ترافیکی سنگین را از مسیرهای قبلی به سمت خود هدایت کرده و به کاهش ترافیک در مسیرهای شیراز-دشت ارژن و اصفهان-تهران کمک شایانی کرده است. این جابجایی ترافیکی، منجر به ارتقای ایمنی در هر دو مسیر و صرفه‌جویی در مصرف انرژی و کاهش تصادفات می‌شود.