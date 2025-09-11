به گزارش خبرگزاری مهر، حسینعلی امیری استانداری فارس، در راستای تکریم مقام شامخ شهدا و ارج نهادن به ایثارگری‌های فرزندان این مرز و بوم، با حضور در منازل سردار شهید منصور صفرپور و شهید آزاد زارع‌پور، ۲ شهید دفاع مقدس ۱۲ روزه، دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدارها، استاندار فارس ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان، از صبر، استقامت و فداکاری خانواده‌های آنان تجلیل کرد.

امیری با تاکید بر ضرورت استمرار راه شهدا، خدمت بی‌منت به مردم و حفظ روحیه مقاومت، خانواده‌های معظم شهدا را سرمایه‌های معنوی نظام دانست و بر حمایت همه‌جانبه از آنان تاکید کرد.

لازم به ذکر است سردار شهید منصور صفرپور، از فرماندهان نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و شهید آزاد زارع‌پور، از کارکنان خدوم فضای سبز شهرداری شیراز، در جریان حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به کشورمان در خردادماه ۱۴۰۳ به فیض شهادت نائل آمدند.

مراسم تشییع پیکر مطهر این ۲ شهید والامقام با حضور گسترده مردم شهیدپرور شیراز در حرم مطهر حضرت احمد بن موسی شاهچراغ (ع) برگزار و سپس پیکر شهید صفرپور برای خاکسپاری به زادگاهش در منطقه کوهمره سرخی و پیکر شهید زارع‌پور به گلزار شهدای دارالرحمه شیراز منتقل شد.