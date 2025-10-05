به گزارش خبرنگار مهر، قطعه ۷ آزادراه شیراز-اصفهان به نمایندگی از ۱۴ پروژه آزادراهی و بزرگراهی و راه اصلی در کشور باحضور مسعود پزشکیان رئیس جمهور به صورت ویدیو کنفرانس به بهره برداری رسید.

پروژه آزادراه شیراز-اصفهان با توجه به موقعیت استراتژیک ایران در منطقه و قرارگیری در کریدورهای اصلی شمال به جنوب و شرق به غرب، اهمیت بالایی دارد. هدف اصلی این پروژه توسعه و تکمیل کریدورهای آزادراهی برای افزایش سهم ایران در بازار ترانزیت کالا و مسافر است. این آزادراه، به عنوان مسیری برای هدایت ترانزیت از مرکز کشور به سمت جنوب و بالعکس، طراحی شده است.

کاهش طول مسیر و زمان سفر که نقش بسیار مهمی در کاهش مصرف سوخت ایفا می‌کند از مزایای این آزادراه بوده که همچنین مشخصات فنی این آزادراه منجر به افزایش ایمنی سفر و کاهش چشمگیر سوانح رانندگی خواهد شد.

با پیوند دو قطب بزرگ گردشگری اصفهان و شیراز، تأثیر قابل توجهی بر توسعه صنعت ایرانگردی و گردشگری و همچنین توسعه اقتصادی منطقه خواهد داشت.

طول کل طرح ۳۷۰ کیلومتر است. در حال حاضر قطعه ۷ آزادراه شیراز - اصفهان، با طول قابل بهره‌برداری ۱۲/۵ کیلومتر، در دست اجرا و تکمیل است. این آزادراه در قالب دو باند و مجموعاً ۶ خط عبوری ساخته شده است.

اعتباری که برای این پروژه در نظر گرفته شده بود، ۹ هزار میلیارد ریال است و مبلغ ارزش روز پروژه ۲۲/۵ هزار میلیارد ریال برآورد شده است.

این آزادراه دستاوردهای ملموسی در ابعاد مختلف به همراه خواهد داشت. ۱۳۴ کیلومتر از فاصله بین شیراز و اصفهان کاسته می‌شود؛ زمان سفر به میزان ۱۲۰ دقیقه کاهش می‌یابد؛ ۴۰ هزار میلیارد ریال صرفه جویی اقتصادی در سال به همراه دارد؛ در سال اول بهره‌برداری، ۱۳۶ میلیون لیتر مصرف سوخت کاهش پیدا می‌کند و همچنین نقش مهمی در تکمیل کریدور شمال - جنوب بر شبکه بزرگراهی آسیایی ایفا می‌کند.

انتظار می‌رود خسارات سوانح به میزان ۳.۱۲۰ میلیارد ریال کاهش یابد و کاهش تقریبی ۵۵۰ نفر کشته و مجروح در سال را به دنبال داشته باشد.

در راستای تعهدات زیست محیطی، ۱۰۰ هزار اصله نهال در حریم آزادراه کاشته شده است، همچنین عبور از مناطق غنی تاریخی و طبیعی استان فارس، به رونق گردشگری نیز کمک شایانی می‌کند.