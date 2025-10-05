استاندار فارس: دولت بدهی پیمانکاران آزادراه شیراز-اصفهان را پرداخت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی امیری، صبح یکشنبه در افتتاح قطعه ۷ آزادراه شیراز_ اصفهان بر اهمیت اتمام پروژه‌های زیرساختی تأکید کرد و گفت: تمرکز اصلی ما بر تکمیل این آزادراه شیراز - اصفهان بود که قرار است کریدور شمال به جنوب را به طور کامل (از بندر انزلی تا بندر بوشهر) متصل سازد.

وی ادامه داد: شش قطعه از این آزادراه قبلاً به بهره‌برداری رسیده بود و امروز شاهد افتتاح قطعه هفتم هستیم که دقیقاً ورودی شهر شیراز را پوشش می‌دهد. این پروژه عملاً در دولت چهاردهم به اتمام رسید.

استاندار فارس به وضعیت مالی پروژه اشاره کرد و افزود: در سال گذشته و پیش از آغاز دولت چهاردهم بدهی قابل توجهی به پیمانکاران وجود داشت و خوشبختانه از محل منابع مولد، بخش قابل توجهی از این بدهی‌ها به طلبکاران پرداخت و مابقی را نیز دولت تأمین مالی کرد.

امیری در تشریح فواید این آزادراه تصریح کرد: این آزادراه دو ساعت زمان سفر بین شیراز و اصفهان را کاهش می‌دهد و در توسعه اقتصادی و اجتماعی استان بسیار مؤثر است. احداث این مسیر، سالانه از وقوع تصادفات جاده‌ای جلوگیری کرده و مصرف سوخت را نیز کاهش می‌دهد.