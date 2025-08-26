افتتاح ۱۶۶۲ پروژه در فارس با ۶۶/۳ هزار میلیارد تومان اعتبار

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی امیری ظهر سه‌شنبه در جمع اصحاب رسانه با اشاره به رویکرد توسعه‌محور دولت چهاردهم، تأکید کرد که هیچ یک از بحران‌های ملی و بین‌المللی نتوانسته‌اند مانع پیشرفت کشور شوند.

وی از تشکیل نوع جدیدی از حکمرانی با نشست‌های مستقیم و مستمر رئیس‌جمهور با استانداران خبر داد که در آن اختیارات استانداران نیز مورد حمایت قرار گرفته است.

امیری در ادامه به تشریح اقدامات استان فارس در هفته دولت پرداخت و اعلام کرد: در این هفته، ۱۶۶۲ پروژه در حوزه‌های مختلف از جمله آب، برق، گاز، راه‌سازی، مسکن، صنایع، بهداشت و درمان، آموزش و خدمات عمومی با مجموع اعتبار ۶۶.۳ هزار میلیارد تومان افتتاح و به بهره‌برداری رسیده است. وی این حجم از پروژه‌ها و اعتبار را در ۲۰ سال گذشته در فارس بی‌سابقه خواند.

استاندار فارس با تأکید بر حاکمیت قانون و پرهیز از تقابل، آمارهای امیدوارکننده‌ای از وضعیت استان ارائه داد و گفت: فارس در شاخص حجم سرمایه‌گذاری رتبه اول، در تعداد واحدهای صنعتی رتبه پنجم و در اشتغال صنعتی رتبه هشتم کشور را به خود اختصاص داده است.

وی از احیا و ساماندهی پنجره واحد سرمایه‌گذاری و برگزاری مستمر جلسات تسهیلگری برای صدور مجوزهای سریع خبر داد و تدوین بسته‌های سرمایه‌گذاری بی‌نام و تمرکز بر زنجیره‌های ارزش و خوشه‌های منطقه‌ای را از برنامه‌های اصلی توسعه در فارس برشمرد.

امیری در ادامه سخنان خود اظهار کرد: با وجود آسیب بحران آب به بخش کشاورزی و دامداری، استان فارس بر اساس آمایش سرزمینی و واقعیت‌های موجود، برنامه‌ریزی خود را پیش می‌برد.

استاندار فارس بر ضرورت اصلاح الگوی کشت و حرکت به سمت کشاورزی مدرن تأکید کرد و از طرح‌هایی مانند توسعه صنایع کم‌آب، گلخانه‌ها و بازستانی اراضی ملی سخن گفت. همچنین در حوزه انرژی، با وجود خروج نیروگاه‌های آبی از مدار به دلیل خشکسالی، تلاش شده تا خاموشی‌ها به حداقل برسد و تا دهه فجر حداقل ۵۰۰ مگاوات انرژی خورشیدی به شبکه استان اضافه شود؛ تفاهم‌نامه‌ای برای ایجاد ۱۰۰۰ مگاوات برق خورشیدی نیز به امضا رسیده است.

وی با تصریح اینکه استان فارس در حوزه زیرساخت‌های حمل و نقل نیز شاهد پیشرفت‌های قابل توجهی است، گفت: آزادراه شیراز-اصفهان در حال تکمیل است و قطعه مهمی از آن به زودی افتتاح خواهد شد. دولت چهاردهم، پایانگر این پروژه و آغازگر آزادراه شیراز-بوشهر است. همچنین، ۱۷ قطعه راه‌آهن به سمت بوشهر در دست اجراست.

استاندار فارس با اشاره به اینکه استان فارس در ۱۰ ماه گذشته میزبان ۲۴ هیأت خارجی بوده و بیشترین ملاقات با سفرای کشورهای مختلف را در بین استان‌های کشور داشته است، افزود: برنامه‌هایی نظیر دیپلماسی منطقه‌ای و کمیسیون دوستی ایران و تاجیکستان نیز در شیراز برگزار شده است.

امیری در بخش دیگری از سخنان خود در حوزه مدیریت بازار گفت: ستاد تنظیم بازار به صورت مرتب فعال بوده و بر ذخیره کالاهای اساسی تأکید شده است. با وجود چالش‌های تورمی ناشی از قیمت ارز و بازارهای جهانی، گرانفروشی در سطح استان با ۵۰ هزار گشت بازرسی و طرح‌هایی مانند «از مزرعه تا سفره» کنترل می‌شود.

وی در خصوص تنش آبی موجود در استان فارس اظهار کرد: اگرچه تنش آبی وجود دارد اما بحران آبی نیست. پروژه‌های انتقال آب از خلیج فارس نیز در حال اجراست و طرح الحاق فارس به دریا به دلیل ملاحظات اجتماعی و امنیتی فعلاً متوقف مانده است.