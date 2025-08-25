استانها کردستان ۳ شهریور ۱۴۰۴ - ۰۸:۳۰ اینفوگرافیک| افتتاح و کلنگزنی ۵۰۰ پروژه ویژه هفته دولت در کردستان سنندج- ۵۰۰ پروژه ویژه هفته دولت در استان کردستان به ارزش بیش از ۱۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد افتتاح و کلنگ زنی میشود. عنوان برچسبها اینفوگرافیک هفته دولت استان کردستان اینفوگرافیک استانها مطالب مرتبط افتتاح و کلنگزنی ۷ پروژه ورزشی در کردستان به مناسبت هفته دولت ۱۶۸ پروژه در شاهرود افتتاح و کلنگزنی میشود نگاه دولت «کیفی سازی» طرحهای هفته دولت است افتتاح و کلنگزنی ۴۱۶ پروژه در ایلام طی هفته دولت افتتاح و کلنگ زنی ۵۰۰ پروژه ویژه هفته دولت در کردستان تأمین زمین و رفع تنش آبی از اولویتهای توسعه کردستان است ۷ پروژه اقتصادی در آرادان افتتاح میشود بهرهبرداری از ۹۶ پروژه کشاورزی در کردستان؛ گامی برای توسعه روستاها
