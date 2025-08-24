خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: هفته دولت امسال در کردستان با رنگ و بوی تازه‌ای آغاز شد، در دل روستاهای استان، صدای افتتاح و بهره‌برداری از پروژه‌های متنوع کشاورزی شنیده می‌شود؛ پروژه‌هایی که نه تنها زمین‌های خشک را سیراب می‌کنند و بذر امید در دل کشاورزان می‌کارند، بلکه چرخه تولید و اشتغال را در منطقه جان تازه‌ای می‌بخشند.

افتتاح ۹۶ پروژه کشاورزی در استان کردستان در هفته دولت نوید بخش افزایش بهره‌وری و ارتقای سطح معیشت روستاییان است.

رقمی بالغ بر ۹,۵۴۰ میلیارد ریال به این پروژه‌ها اختصاص یافته است؛ عددی که در شرایط اقتصادی کنونی، نشان‌دهنده عزم جدی دولت و همراهی بخش خصوصی برای تقویت بخش کشاورزی به عنوان محور اصلی توسعه استان است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این پروژه‌ها در حوزه‌های آب و خاک، صنایع کشاورزی، باغبانی و گلخانه، دام، تعاون روستایی، منابع طبیعی و آبخیزداری، طیور و شیلات به اجرا درآمده‌اند.

ایجاد ۷۹۱ فرصت شغلی مستقیم

سعدی نقشبندی تأکید کرد: تنوع این طرح‌ها نشان‌دهنده رویکردی همه‌جانبه برای توسعه پایدار و افزایش بهره‌وری در کردستان است که منجر به ایجاد ۷۹۱ شغل مستقیم و بیش از ۱۱۱۳ شغل غیرمستقیم می‌شود که در مجموع، بیش از ۱۹۰۰ فرصت شغلی جدید برای جوانان و روستاییان فراهم خواهد شد

وی بیان کرد: این امر فرصتی است که می‌تواند مانعی جدی در برابر مهاجرت‌های بی‌رویه از روستا به شهر باشد و به تثبیت جمعیت در مناطق روستایی کمک کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان اعلام کرد: در میان پروژه‌ها، برخی بهبود زیرساخت‌های آبیاری را دنبال می‌کنند و برخی دیگر توسعه صنایع تبدیلی را هدف قرار داده‌اند، این دو محور به‌ویژه برای کشاورزان منطقه اهمیت بسزایی دارد؛ چرا که از یک سو بهره‌برداری بهینه از منابع آب محدود استان را تضمین می‌کند و از سوی دیگر، با ایجاد ارزش افزوده برای محصولات، سود بیشتری را نصیب تولیدکنندگان خواهد کرد.

نقشبندی در ادامه سخنان خود یادآور شد: افتتاح این پروژه‌ها نقش بسزایی در رونق تولید، افزایش بهره‌وری و بهبود وضعیت اقتصادی کشاورزان منطقه دارد و همچنین می‌توان امیدوار بود که با استفاده از فناوری‌های نوین و توسعه زیرساخت‌ها، تولید محصولات کشاورزی در استان روندی صعودی به خود بگیرد.

گام‌هایی برای توسعه پایدار

وی یادآور شد: اگرچه کردستان به واسطه موقعیت جغرافیایی و اقلیم خاص خود همواره با چالش‌هایی در زمینه کشاورزی روبه‌رو بوده، اما همین ویژگی‌ها بستر مناسبی برای برخی فعالیت‌های خاص کشاورزی نیز فراهم آورده است و اجرای پروژه‌های جدید می‌تواند نه تنها امنیت غذایی استان را ارتقا دهد بلکه زمینه صادرات محصولات با کیفیت را نیز ایجاد کند.

وی با بیان اینکه افزون بر این، اهمیت اجتماعی پروژه‌ها نیز قابل توجه است، گفت: اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم برای بیش از ۱۹۰۰ نفر، به معنای بازگشت رونق به روستاهایی است که طی سال‌های گذشته با مشکل بیکاری و کاهش درآمد دست و پنجه نرم می‌کردند و اکنون امید آن می‌رود که کشاورزان جوان با انگیزه بیشتری به عرصه تولید بازگردند و چرخ اقتصاد روستایی را به حرکت درآورند.

همراهی بخش خصوصی

یکی دیگر از نکات قابل توجه در این پروژه‌ها، نقش بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری است. به گفته رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان، بدون حضور و مشارکت بخش خصوصی، تحقق چنین طرح‌هایی ممکن نبود.

نقشبندی این مشارکت را «اثرگذار و قابل تقدیر» دانست و ابراز امیدواری کرد که با برنامه‌ریزی دقیق و جذب سرمایه‌گذاری بیشتر، کشاورزی استان به جایگاهی درخور برسد.

افتتاح ۹۶ پروژه کشاورزی در استان کردستان تنها یک اتفاق عمرانی یا اقتصادی نیست؛ بلکه نشانه‌ای روشن از عزم دولت برای حمایت از کشاورزان و تحقق توسعه پایدار در مناطق روستایی است و این پروژه‌ها، همچون نهالی نوپا در خاک مستعد کردستان ریشه می‌دوانند تا در سال‌های آینده ثمره‌ای شیرین به بار آورند؛ ثمره‌ای که نامش افزایش تولید، بهبود معیشت و شکوفایی روستاهاست.

اکنون باید دید که با ادامه این مسیر، کشاورزی کردستان چگونه می‌تواند از چالش‌ها عبور کرده و به الگویی موفق در توسعه منطقه‌ای بدل شود.

آنچه مسلم است، امروز روستاییان و کشاورزان کردستان بیش از همیشه امید دارند که دسترنج‌شان به ثمر نشیند و زندگی‌شان رنگی تازه به خود گیرد.