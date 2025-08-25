رضا حسنی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه در هفته دولت در شهرستان آرادان هفت پروژه اقتصادی به بهره برداری خواهد رسید، تاکید کرد: سه دستگاه دولتی این طرح‌ها را با اعتبار ۲۸۴ میلیارد تومان اجرا کرده‌اند و در هفته دولت شاهد افتتاح آنها خواهیم بود.

وی با بیان اینکه هشت پروژه عمرانی نیز در شهرستان آرادان طی هفته دولت کلنگ زنی خواهد شد، افزود: ۱۸ میلیارد تومان اعتبار برای این پروژه‌ها از سوی سه دستگاه دولتی و اجرایی در نظر گرفته شده است.

فرماندار آرادان با بیان اینکه دهیاری‌های این شهرستان برای هفته دولت ۱۵ پروژه را آماده افتتاح کرده‌اند، گفت: مجموعاً هشت میلیارد تومان اعتبار برای این طرح‌ها در روستاهای شهرستان آرادان هزینه شده است.

حسنی با بیان اینکه ۵۲ پروژه مجموعاً در شهرستان آرادان طی هفته دولت افتتاح می‌شود، ابراز کرد: این پروژه‌ها توسط ۳۴ دستگاه اجرایی و دولتی اجرا و آماده افتتاح کرده‌اند.

وی با بیان اینکه ۱۶۶ میلیارد تومان مجموع اعتبارات پروژه‌های هفته دولت شهرستان آرادان است، افزود: در مقایسه با سال گذشته بیش از ۱۹۷ درصد افزایش رقم اعتبارات پروژه‌های هفته دولت را شاهد هستیم

فرماندار آرادان با بیان اینکه پروژه‌های عمرانی به لحاظ رقم اعتباری ۴۱ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است، گفت: یک هزار و ۲۳۹ درصد رشد اعتبارات در حوزه پروژه‌های اقتصادی قابل افتتاح در شهرستان آرادان در مقایسه با هفته دولت ۱۴۰۳ به ثبت رسیده است.

حسنی همچنین گفت: مجموع پروژه‌های روستایی هفته دولت در شهرستان آرادان که توسط دهیاری‌ها انجام می‌شود در قیاس با هفته دولت سال گذشته ۳۰ درصد رشد اعتبارات داشته است.