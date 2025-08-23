به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی صبح شنبه در آستانه هفته دولت با حضور در مزار شهدا، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت و نظام جمهوری اسلامی به ویژه شهدای جنگ ۱۲ روزه، اظهار داشت: این هفته ۴۱۶ پروژه عمرانی و اقتصادی با اعتبار بیش از هفت هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به بهرهبرداری میرسد.
وی افزود: این پروژهها منجر به اشتغالزایی مستقیم ۳۰۸ نفر و اشتغالزایی ۱۹۶۷ نفر در حین اجرا خواهد شد.
کرمی اولویت مهم دولت چهاردهم را رفع مشکلات مردم و گرهگشایی از کار آنها عنوان کرد و افزود: مدیران استان با حضور میدانی در بین مردم، تلاش خواهند کرد تا در راستای حل مشکلات مردم گام بردارند.
استاندار ایلام با اشاره به اینکه در طول هفته دولت، آیینهای افتتاحیه پروژهها در شهرستانهای مختلف استان برگزار خواهد شد، گفت: در هفته با حضور یکی از وزرای کابینه دولت چهاردهم مراسم افتتاحیه تجمعی پروژهها برگزار خواهد شد.
وی افزود: با تبیین عملکرد و اقدامات، بخشی از انتظارات مردم حل و فصل خواهد شد.
استاندار ایلام همچنین ضمن تقدیر از زحمات رسانهها گفت: در هفته دولت برنامهریزی برای برگزاری روز خبرنگار انجام خواهد شد تا از خدمات و زحمات رسانههای استان تقدیر شود.
وی در ادامه از نقشآفرینی مردم استان ایلام در کنگره بزرگ اربعین نیز تقدیر کرد و گفت: همه پای کار اربعین بودند و این کنگره بسیار باشکوه برگزار شد.
استاندار ایلام با اشاره به بحث ناترازی انرژی و قطعی برق، گفت: جلسهای با معاون وزیر نیرو و مدیرعامل برگزار شده است تا در این زمینه مباحثی مطرح شود و حتیامکان این مشکلات برطرف شود.
وی افزود: فرهنگسازی و صرفهجویی در مصرف برق میتواند به کاهش خاموشیهای کمک کند.
