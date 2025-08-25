ابوطالب جلالی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از افتتاح ۱۵۳ پروژه عمرانی و اقتصادی در شهرستان شاهرود طی هفته دولت ۱۴۰۴ خبر داد و ابراز کرد: برای این طرح‌ها یک هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

وی با بیان اینکه سال گذشته ۱۶۷ پروژه با اعتبار یک هزار میلیارد تومان در شاهرود طی هفته دولت افتتاح شده بود، ابراز کرد: شاهد هستیم که مجموع اعتبارات طرح‌های قابل افتتاح و کلنگ زنی شهرستان دو برابر شده است.

۱۵۳ پروژه قابل افتتاح

معاون استاندار سمنان با بیان اینکه از ۱۵۳ پروژه قابل افتتاح ۱۲۷ طرح عمرانی و ۲۶ طرح اقتصادی است، تاکید کرد: یک هزار میلیارد تومان برای پروژه‌های عمرانی و ۷۵۶ میلیارد تومان برای پروژه‌های اقتصادی شهرستان شاهرود هزینه شده است.

جلالی با بیان اینکه ۱۵ پروژه نیز در شهرستان شاهرود طی هفته دولت کلنگ زنی می‌شود، ابراز کرد: ۲۴۵ میلیارد تومان اعتبار برای طرح‌های قابل کلنگ زنی در شهرستان شاهرود هزینه شده است.

وی با بیان اینکه در مجموع ۱۶۸ طرح در شهرستان شاهرود طی هفته دولت سال جاری با اعتبار بیش از دو هزار میلیارد تومان کلنگ زنی و افتتاح می‌شود، ابراز کرد: صنعت معدن و تجارت با ۹ پروژه قابل افتتاح اقتصادی بیشترین طرح‌های اقتصادی شهرستان شاهرود را به خود اختصاص داده است.

شهرداری شاهرود در صدر پروژه‌های قابل افتتاح

فرماندار شاهرود همچنین با بیان اینکه برای این ۹ طرح ۴۴ میلیارد و ۶۴۵ میلیون تومان سرمایه گذاری صورت گرفته است، ابراز کرد: توزیع برق شهرستان شاهرود چهار، جهاد کشاورزی شش، میراث فرهنگی شش و کمیته امداد یک طرح اقتصادی را برای افتتاح در هفته دولت سال جاری آماده کرده اند.

جلالی همچنین با بیان اینکه در بین دستگاه‌های اجرایی و خدماتی شهرداری شاهرود با ۲۹ پروژه بیشترین پروژه قابل افتتاح عمرانی را در هفته دولت سال جاری دارد، گفت: بنیاد مسکن نیز ۱۷ پروژه با اعتبار ۱۲۸ میلیارد تومان برای افتتاح در هفته دولت سال جاری آماده کرده است.

وی همچنین افزود: راه آهن شمالشرق (۱) یک پروژه عمرانی، بخشداری بیارجمند یک پروژه عمرانی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود یک طرح عمرانی، منابع طبیعی دو طرح عمرانی، جهاد کشاورزی پنج طرح عمرانی، کمیته امداد سه طرح، شرکت شهرک‌های صنعتی شاهرود سه طرح عمرانی و سازمان تبلیغات اسلامی دو طرح عمرانی را آماده افتتاح در هفته دولت سال جاری دارند.

فرماندار شاهرود همچنین گفت: در بین پروژه‌های قابل افتتاح عمرانی در هفته دولت سال جاری همچنین ۱۴ طرح راه و شهرسازی شرق استان سمنان، ۱۵ طرح عمرانی در حوزه برق رسانی و توزیع برق، ۱۳ طرح آب و فاضلاب، ۱۲ طرح دهیاری‌ها و هشت طرح امور عشایری نیز دیده می‌شود.