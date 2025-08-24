به گزارش خبرنگار مهر، اکبر محمدی شامگاه یکشنبه در برنامه «خدمت و ایستادگی» اظهار داشت: سازمان مدیریت و برنامهریزی، نهاد متولی توزیع و نظارت بر اعتبارات استان است و تمامی طرحهای توسعهای دستگاههای اجرایی را به صورت مستمر رصد میکند.
وی با بیان اینکه در هفته دولت امسال ۵۰۰ پروژه در سطح استان تعریف و آماده بهرهبرداری شده است، افزود: از این تعداد ۴۴۵ پروژه با اعتباری بالغ بر ۹ هزار و ۱۰۴ میلیارد تومان به افتتاح میرسد و ۵۵ پروژه دیگر نیز با ۷ هزار و ۱۴۶ میلیارد تومان کلنگزنی خواهد شد.
به گفته محمدی، جمع ارزش این پروژهها بیش از ۱۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است.
وی تأکید کرد: برای جلوگیری از هدررفت منابع، پروژههای جدید تنها در صورتی آغاز میشوند که منابع مالی مشخص داشته باشند و بر اساس رتبهبندی و میزان اثرگذاری، در اولویت اجرا قرار گیرند.
سهم شهرستانها از پروژههای توسعهای
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کردستان به توزیع پروژهها در سطح شهرستانها اشاره کرد و گفت: در بانه ۲۶ پروژه، در بیجار ۵۴ پروژه (شامل ۴۸ پروژه افتتاحی و ۶ پروژه کلنگزنی)، در دیواندره ۳۳ پروژه افتتاحی و یک پروژه کلنگزنی و در دهگلان ۳۰ پروژه شامل ۲۳ افتتاحی و ۷ کلنگزنی به اجرا درخواهد آمد.
وی ادامه داد: در سنندج ۷۲ پروژه شامل ۵۱ پروژه افتتاحی و ۲۱ پروژه کلنگزنی و در سقز ۱۱۶ پروژه شامل ۱۱۲ افتتاحی و ۴ کلنگزنی در دستور کار است.
وی یادآور شد: همچنین، شهرستانهای سروآباد با ۱۰ پروژه، قروه با ۶۵ پروژه، کامیاران با ۲۶ پروژه و مریوان با ۳۶ پروژه سهم خود را از طرحهای توسعهای استان خواهند داشت.
سرمایهگذاری در بخشهای آموزشی و راههای روستایی
محمدی از اقدامات گسترده در حوزه آموزش خبر داد و گفت: طی یک سال گذشته ۳۸۰ کلاس درس با اعتباری بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان ساخته و تحویل شده است.
وی تصریح کرد: همچنین هنرستانها و مراکز آموزشی استان با ۱۰۰ میلیارد تومان تجهیز و سیستمهای سرمایشی و گرمایشی ۶۰۰ کلاس نیز با ۱۲۰ میلیارد تومان اصلاح شده است.
وی به وضعیت راههای روستایی اشاره کرد و افزود: در سال گذشته ۷۲ کیلومتر راه آسفالت شد و ۱۰۰ کیلومتر دیگر در دست احداث است، اما برای رسیدن به سطح متوسط کشوری نیاز به ۶ هزار میلیارد تومان اعتبار داریم که با روشهای نوین تأمین مالی در دست پیگیری است.
گازرسانی و آبرسانی گسترده در استان
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کردستان تصریح کرد: کردستان بهعنوان نخستین استان سبز کشور شناخته میشود که ۱۰۰ درصد روستاها و شهرهای آن به شبکه گاز متصل هستند.
وی گفت: در یک سال گذشته نیز ۷۰ روستا، ۸۵ مکان عشایری، ۶۵ پاسگاه مرزی و ۹۰ واحد صنعتی به این شبکه متصل شدند.
وی افزود: در حوزه آب و فاضلاب نیز طی سال گذشته ۱,۲۰۰ میلیارد تومان هزینه شده که شامل حفر ۳۰ حلقه چاه، اجرای ۱۹۹ کیلومتر خط انتقال، احداث ۳۵ مخزن، ایجاد پنج ایستگاه پمپاژ و آبرسانی به ۴۶ روستا بوده است.
تأمین زمین برای مسکن ملی، چالش اصلی در کردستان
محمدی در خصوص وضعیت مسکن در استان بیان کرد: بیش از ۲۰۴ هزار نفر در طرح نهضت ملی مسکن ثبتنام کردهاند، در حالی که سهمیه استان تنها ۸۱ هزار و ۴۷۸ واحد است.
وی اذعان کرد: تاکنون زمین برای ۵۴ هزار نفر تأمین و آمادهسازی شده و ۲۴ هزار واحد نیز در دست اجراست.
وی با اشاره به مشکلات خاص شهرستانهایی مانند مریوان و بانه به دلیل مجاورت با اراضی منابع طبیعی و محدودیت زمین، تأکید کرد: قیمت بالای زمین و مسکن یکی از مهمترین دغدغههای مردم استان است و رفع این مشکل نیازمند برنامهریزی ویژه برای تأمین زمین و افزایش عرضه مسکن است.
تورم خدمات و چالشهای اقتصادی
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کردستان به وضعیت اقتصادی استان پرداخت و گفت: بیش از ۵۷ درصد اقتصاد استان وابسته به بخش خدمات است و این مسئله، در کنار تعداد بالای واحدهای صنفی (تقریباً دو برابر میانگین کشوری)، باعث کاهش درآمد سرانه و افزایش تورم شده است.
وی تاکید کرد: برای برونرفت از این وضعیت باید از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان، صنایع تبدیلی، زنجیره ارزش کشاورزی و گردشگری بهره گرفت تا فرصتهای شغلی پایدار برای جوانان فراهم شود.
پروژههای پیشران صنعتی و توسعه معادن
محمدی به پروژههای بزرگ صنعتی استان اشاره کرد و گفت: زنجیره فولاد و پتروشیمی در استان با پیشرفت ۵۰ تا ۸۰ درصدی در حال اجراست و بهزودی میتواند نقش مهمی در اشتغال و افزایش ارزش افزوده ایفا کند.
وی با تاکید بر جلوگیری از خامفروشی مواد معدنی، افزود: توسعه صنایع تکمیلی معدنی در دستور کار است تا هم از ظرفیت منابع طبیعی استان استفاده شود و هم ارزش افزوده بیشتری به اقتصاد منطقه برگردد.
درآمد سرانه پایین؛ مانع اصلی توسعه
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کردستان در پایان گفت: پایین بودن درآمد سرانه نسبت به میانگین کشوری، ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی استان است.
محمدی یادآور شد: این وضعیت موجب میشود که خانوارها بیشتر درآمد خود را صرف نیازهای اولیه کنند و در زمینههای درمان، مسکن مناسب و پسانداز با مشکل روبهرو شوند.
