به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد خاکی صبح شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران رسانه‌های کردستان اظهار داشت: همزمان با هفته دولت، پنج پروژه ورزشی در نقاط مختلف استان با اعتباری بالغ بر ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان افتتاح و مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد و همچنین عملیات اجرایی دو پروژه دیگر نیز در همین ایام آغاز خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه شعار امسال هفته دولت «۱۲ ماه تلاش، ۱۲ روز دفاع» نامگذاری شده است، افزود: مجموعه ورزش و جوانان کردستان برنامه‌های متنوعی برای گرامیداشت این ایام تدارک دیده که افتتاح پروژه‌های ورزشی بخشی از آن است.

خاکی ادامه داد: غبارروبی مزار شهدا، دیدار با خانواده‌های معزز شهدای ورزشکار، برگزاری مسابقات در رشته‌های مختلف، میزبانی رقابت‌های قهرمانی کشور، نشست‌های گفت‌وگو با جوانان، برپایی دوره‌های آموزشی و تبیینی، تجلیل از کارکنان نمونه، همایش‌های پیاده‌روی و کوه‌روی و چندین ویژه‌برنامه فرهنگی و ورزشی دیگر در دستور کار هفته دولت قرار دارد.

بهره‌برداری از پنج زمین چمن مصنوعی روستایی

سرپرست ورزش و جوانان کردستان با اشاره به بهره‌برداری از پنج زمین چمن مصنوعی مینی‌فوتبال روستایی در این هفته گفت: این پروژه‌ها که با استفاده از اعتبارات ملی تکمیل شده‌اند، به‌زودی در اختیار جامعه ورزش روستایی قرار می‌گیرند.

وی همچنین از آغاز عملیات اجرایی دو پروژه ورزشی جدید خبر داد و عنوان کرد: سالن چندمنظوره روستای خورخوره در شهرستان بیجار و سالن ویژه آموزش و استعدادیابی در سنندج، طرح‌هایی هستند که با همت مسئولان دولت چهاردهم کلنگ‌زنی خواهند شد و امید است در آینده نزدیک به بهره‌برداری برسند.

خاکی در پایان با اشاره به افتتاح مراکز مشاوره جوانان در شهرستان‌های مختلف استان خاطرنشان کرد: تلاش مجموعه ورزش و جوانان کردستان این است که خدمات صادقانه و اثرگذاری به جامعه ورزشکاران و جوانان ارائه شود.