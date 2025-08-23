https://mehrnews.com/x38QDX ۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۳۷ کد خبر 6568251 استانها کردستان استانها کردستان ۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۳۷ افتتاح و کلنگ زنی ۵۰۰ پروژه ویژه هفته دولت در کردستان سنندج- استاندار کردستان از افتتاح و کلنگ زنی ۵۰۰ پروژه ویژه هفته دولت در سطح شهر و روستاهای این استان خبر داد. دریافت 19 MB کد خبر 6568251 کپی شد مطالب مرتبط افتتاح ۹۳۳ پروژه عمرانی، فرهنگی واجتماعی در خراسان جنوبی ۱۵۹ طرح عمرانی و اقتصادی دامغان افتتاح میشود بهرهبرداری از ۱۳ پروژه عشایری در سیستان و بلوچستان در هفته دولت برچسبها هفته دولت کردستان استانداری کردستان آرش لهوني
