۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۳۷

افتتاح و کلنگ زنی ۵۰۰ پروژه ویژه هفته دولت در کردستان

افتتاح و کلنگ زنی ۵۰۰ پروژه ویژه هفته دولت در کردستان

سنندج- استاندار کردستان از افتتاح و کلنگ زنی ۵۰۰ پروژه ویژه هفته دولت در سطح شهر و روستاهای این استان خبر داد.

