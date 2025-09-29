به گزارش خبرنگار مهر، ظهر دوشنبه به مناسبت روز آتشنشانی، مراسمی در سالن جلسات سازمان آتشنشانی کرمانشاه برگزار شد. در این آیین سردار بهمن ریحانی، فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه، ضمن تقدیر از آتشنشانان نمونه و پیشکسوتان این حوزه، سخنانی در ستایش جایگاه این قشر ایراد کرد.
سردار ریحانی در ابتدای سخنان خود با قدردانی از تلاشها و ایثارگریهای آتشنشانان گفت: نمیتوانم جز با صفاتی چون شجاع، ایثارگر و از خودگذشته از شما یاد کنم. همه مشاغل ارزشمند هستند اگر وظیفهشان را درست انجام دهند، اما برخی مشاغل ایثار و مجاهدت در ذات آنها نهفته است؛ آتشنشانی دقیقاً از این جنس است. نمیتوان آتشنشانی را تصور کرد که ایثارگر و شجاع نباشد.
وی با اشاره به اینکه فرهنگ ایثار و شهادت در دوران دفاع مقدس به یک ارزش ماندگار تبدیل شد، ادامه داد: قبل از انقلاب کمتر واژهای به نام ایثارگر در میان مردم شنیده میشد، اما در دفاع مقدس این واژه معنا گرفت. رزمندگانی بودند که شب عملیات داوطلبانه از معبرهای خطرناک عبور میکردند تا راه برای دیگران باز شود، حتی اگر خودشان شهید شوند. امروز نیز آتشنشانان همان روحیه را دارند؛ با اینکه میدانند ممکن است بازگشتی نباشد، اما وجدان بیدار و ایمان درونیشان آنان را به دل آتش میکشاند.
فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم (ص) با یادآوری حضور آتشنشانان در جنگ ۱۲ روزه اخیر تأکید کرد: در آن روزها شاهد بودم که آتشنشانان همانند هلالاحمریها در سریعترین زمان پای کار میرسیدند. حتی برخی از آنها جان خود را تقدیم کردند. این مجاهدتها چیزی کمتر از حضور در جبهههای دفاع مقدس نیست و در تاریخ این ملت ماندگار خواهد ماند.
وی افزود: شما آتشنشانان باید قدر شغل خود را بدانید. مردم جایگاه شما را میدانند و قدردان خدماتتان هستند. این حرفه تنها یک شغل نیست، بلکه آکنده از ایثارگری و از خودگذشتگی است. همانطور که در جنگ، رزمندگان در دل میدان خطر حاضر میشدند، شما نیز در دل آتش چنین نقشی ایفا میکنید.
سردار ریحانی در ادامه با اشاره به مشکلات سازمانی و کمبود تجهیزات آتشنشانان گفت: بارها شنیدهام که آتشنشانان از نبود امکانات کافی گلایه دارند. این موضوع باید جدی گرفته شود. باید با حمایت استاندار و مسئولان مربوطه، تجهیزات مورد نیاز این عزیزان تأمین شود تا بتوانند بهتر و ایمنتر به مردم خدمت کنند. همانطور که شما ایثارگری میکنید، وظیفه ماست که لوازم و امکانات ایثارگری شما را فراهم کنیم.
فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم (ص) در پایان ضمن آرزوی توفیق برای آتشنشانان گفت: بدانید که در آخرت، زمانی که بسیاری دستشان خالی است، شما حرفی برای گفتن دارید؛ چرا که شبانهروز برای نجات جان مردم تلاش میکنید. انشاءالله خداوند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد، سلامتی، عزت و سربلندی را نصیب شما گرداند.
