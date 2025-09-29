به گزارش خبرنگار مهر، ظهر دوشنبه در مراسمی که به مناسبت روز آتش‌نشان در سالن جلسات آتش‌نشانی کرمانشاه برگزار شد، جمعی از مسئولان ارشد استان از جمله سردار بهمن ریحانی فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم (ص) کرمانشاه، حمیدرضا اعتصام‌فر سرپرست شهرداری کرمانشاه و تعدادی از معاونین و مدیران شهرداری حضور یافتند.

در این آیین که به منظور گرامیداشت تلاش‌های بی‌وقفه نیروهای فداکار آتش‌نشانی و تکریم پیشکسوتان این عرصه برگزار شد، از سه آتش‌نشان نمونه و همچنین سه بازنشسته حوزه آتش‌نشانی کرمانشاه تجلیل به عمل آمد.

مسئولان حاضر در مراسم با اهدای لوح سپاس و هدایایی از خدمات این قهرمانان خاموش قدردانی کردند. در بخش ویژه این مراسم، از زحمات آتشپاد سعید قادری، سرپرست آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه نیز توسط سردار ریحانی فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم (ص) کرمانشاه تقدیر شد.

وی با دریافت لوح سپاس از سوی مسئولان، به پاس خدمات ارزنده خود در مدیریت عملیات‌ها و ارتقای سطح ایمنی شهر مورد تجلیل قرار گرفت. حضور مسئولان استانی و شهری در این آیین نشانگر جایگاه والا و اهمیت تلاش‌های آتش‌نشانان در حفظ جان و مال مردم است.

این مراسم همچنین فرصتی بود تا یاد و خاطره تلاش‌های خستگی‌ناپذیر نیروهای آتش‌نشانی در حوادث و بحران‌های شهری بار دیگر مورد توجه قرار گیرد و از زحمات بازنشستگان این عرصه تجلیل شود. آتش‌نشانان به عنوان خط مقدم مقابله با بحران‌ها همواره نقش مهمی در تأمین امنیت اجتماعی و خدمت‌رسانی ایفا کرده‌اند و تجلیل از این قشر، به معنای قدردانی از ایثار، شجاعت و تلاش‌های بی‌وقفه آنان در راه خدمت به مردم است.