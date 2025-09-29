به گزارش خبرنگار مهر، ظهر دوشنبه مراسمی به مناسبت روز آتش‌نشانی با حضور جمعی از مسئولان استانی و شهری در سالن جلسات آتش‌نشانی کرمانشاه برگزار شد. در این آیین حمیدرضا اعتصام‌فر، سرپرست شهرداری کرمانشاه، در سخنانی ضمن خیرمقدم به مهمانان به ویژه سردار بهمن ریحانی فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم (ص) کرمانشاه، از حضور ایشان در این مراسم قدردانی کرد.

اعتصام‌فر در بخشی از سخنان خود ضمن خوش آمدگویی به مهمان این مراسم و با اشاره به جایگاه ارزشمند آتش‌نشانان گفت: هر عملیاتی که شما عزیزان انجام می‌دهید، آگاه هستید که همیشه احتمال وقوع حادثه وجود دارد، اما به فضل الهی و با رشادت و ایثار شما، امنیت شهروندان تأمین می‌شود و این جای تقدیر دارد.

وی با بیان اینکه ایثارگری‌های آتش‌نشانان در طول دوران دفاع مقدس بر کسی پوشیده نیست، اظهار داشت: بنده در زمان جنگ تحمیلی در جایگاهی نبودم که در کنار شما باشم، اما همواره می‌شنیدم که با جسارت و دلاوری در کوتاه‌ترین زمان به دل خطر می‌زدید و مأموریت‌ها را با موفقیت به پایان می‌رساندید. امروز نیز همان روحیه ایثارگری در وجود تک‌تک شما جاری است و این مایه افتخار برای شهر و مردم کرمانشاه است.

سرپرست شهرداری کرمانشاه همچنین با اشاره به حضور پررنگ نیروهای آتش‌نشانی در خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی گفت: در مراسم اربعین نیز مطابق همیشه زحمات ارزشمندی کشیدید و با کاردانی و مدیریت صحنه، امنیت و آرامش را برای زائران فراهم کردید که جای قدردانی ویژه دارد.

اعتصام‌فر در ادامه به ضرورت آمادگی مستمر نیروهای آتش‌نشانی برای مقابله با حوادث اشاره کرد و گفت: در نشست اخیر شهرداران کلان‌شهرها، تجربیات ارزشمندی از سازمان آتش‌نشانی تهران مطرح شد. این تجربیات نشان داد که ما هم باید همواره آماده هرگونه حادثه باشیم، چراکه مأموریت‌های شما به هیچ موضوع خاصی محدود نمی‌شود و در هر لحظه ممکن است حادثه‌ای رخ دهد. می‌دانم مشکلاتی در مسیر کار وجود دارد، اما تلاش خواهیم کرد تا با حمایت‌های لازم بخشی از این دغدغه‌ها برطرف شود.

وی در پایان سخنان خود ضمن آرزوی سلامتی برای آتش‌نشانان گفت: از خداوند متعال طول عمر با عزت و سلامتی برای شما عزیزان و توفیق روزافزون در خدمت به مردم را مسئلت دارم و امیدوارم همواره تحت عنایات مقام معظم رهبری و در مسیر خدمت به نظام اسلامی موفق باشید.

این مراسم با تجلیل از سه آتش‌نشان نمونه و سه بازنشسته آتش‌نشانی کرمانشاه همراه بود و از تلاش‌های آتشپاد سعید قادری سرپرست سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه نیز به طور ویژه تقدیر شد.