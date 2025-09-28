  1. استانها
  2. کرمانشاه
۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۰۵

پیمایش ۳۰ کیلومتری آتش‌نشانان کرمانشاه به مناسبت روز آتش‌نشانی

کرمانشاه - آتش‌نشانان کرمانشاهی به همراه یک دونده پیشکسوت، مسیر ۳۰ کیلومتر بین ایستگاه‌های سازمان آتش‌نشانی شهر را روز آتش‌نشانی و ایمنی پیمایش کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر یکشنبه و به مناسبت روز آتش‌نشانی و ایمنی، دو آتش‌نشان کرمانشاهی به همراه یک ورزشکار پیشکسوت اقدام به پیمایش ۳۰ کیلومتر بین ایستگاه‌های سازمان آتش‌نشانی کردند.

در این برنامه مهرداد ناصری و محمدرسول مرادی از نیروهای سازمان آتش‌نشانی کرمانشاه همراه با شاهرخ ضرغامی، دونده پیشکسوت، مسیر یادشده را طی کردند.

پیمایش از ایستگاه شماره ۹ واقع در شهرک صدرا آغاز شد و پس از ۳ ساعت و ۱۱ دقیقه، در ایستگاه شماره ۵ واقع در سه‌راه مسکن به پایان رسید.

این اقدام نمادین با هدف گرامیداشت روز آتش‌نشانی و تجلیل از تلاش‌ها و فداکاری‌های آتش‌نشانان در خدمت‌رسانی به شهروندان انجام گرفت.

