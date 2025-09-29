به گزارش خبرنگار مهر، ظهر دوشنبه و همزمان با روز آتش‌نشانی، آیینی با حضور مسئولان استانی و شهری در سالن جلسات آتش‌نشانی کرمانشاه برگزار شد. در این مراسم آتشپاد سعید قادری، سرپرست آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه، گزارشی از عملکرد و فعالیت‌های این سازمان ارائه کرد.

قادری با بیان اینکه ۲۷۶ نفر از نیروهای آتش‌نشانی شامل آقا و خانم در سطح شهر کرمانشاه مشغول خدمت‌رسانی هستند، اظهار داشت: در طول شش ماه نخست سال ۱۴۰۱، آتش‌نشانی کرمانشاه ۲ هزار و ۵۴۰ عملیات انجام داده است که از این تعداد، ۹۹۴ مورد مربوط به حوادث آتش‌سوزی و یک‌هزار و ۵۴۶ مورد مربوط به حوادث امداد و نجات بوده است.

وی با اشاره به نتایج این عملیات‌ها ادامه داد: خوشبختانه با تلاش شبانه‌روزی همکارانم در این مدت حدود یک‌هزار و ۵۲۷ نفر از شهروندان در عملیات‌ها نجات یافتند. همچنین ۱۸۳ نفر در جریان این حوادث دچار مصدومیت شدند و متأسفانه ۳۴ نفر از همشهریان جان خود را از دست دادند.»

سرپرست آتش‌نشانی کرمانشاه در ادامه سخنانش به مأموریت‌های ویژه آتش‌نشانان در شرایط جنگی اشاره کرد و گفت: در جریان جنگ ۱۲ روزه تحمیلی با رژیم صهیونیستی، مجموعه آتش‌نشانی کرمانشاه با همراهی همکاران شهرداری ۶۱ عملیات اختصاصی در محیط‌های نظامی انجام داد. این عملیات‌ها با پیچیدگی‌های خاص خود همراه بود و پرسنل آتش‌نشانی شبانه‌روز در آماده‌باش کامل قرار داشتند. بعضی مأموریت‌ها به گونه‌ای بود که نیروها در مسیر بازگشت دوباره فراخوانده می‌شدند و بدون بازگشت به آشیانه مستقیماً به مأموریت بعدی اعزام می‌شدند.

قادری اضافه کرد: در همین مدت ۲۵ تانکر آب با هماهنگی مجموعه شهرداری و به‌ویژه آقای یزدانی در مسیر آبگیری و عملیات‌ها فعال بودند و مجموعاً ۱۵۳ مورد آتش‌سوزی لاستیک و دیگر حوادث مشابه نیز توسط نیروها مدیریت شد.

وی با قدردانی از پیشکسوتان آتش‌نشانی کرمانشاه، خطاب به مسئولان حاضر در جلسه گفت: واقعیت این است که همه از آتش گریزانند اما آتش‌نشانان با دل و جان به دل آتش می‌زنند. این شجاعت و ایثارگری در کمتر شغلی دیده می‌شود. من به عنوان کوچک‌ترین عضو این خانواده بزرگ، از همه همکاران خود که شبانه‌روز در کنار مردم هستند تشکر و قدردانی می‌کنم.

سرپرست آتش‌نشانی کرمانشاه در پایان سخنان خود ضمن قدردانی از حضور سردار بهمن ریحانی فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم (ص) در این آیین، روز هفتم مهرماه را روزی دانست که باید همه مسئولان و مردم یاد و جایگاه آتش‌نشانان را گرامی بدارند و افزود: آتش‌نشانان قهرمانان گمنام این دیار هستند که بدون هیچ چشم‌داشتی برای نجات جان مردم می‌کوشند و شایسته بالاترین تکریم‌ها هستند.