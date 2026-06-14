۲۴ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۸:۳۱

اینفوگرافیک؛ رکوردهای گرما وسرمای خسارت بار در باهوکلات

زاهدان - باهوکلات سیستان و بلوچستان شاهد رکوردهای بی‌سابقه گرما و سرما است که خساراتی را به کشاورزی منطقه وارد می کند.

اینفوگرافیک؛ رکوردهای گرما وسرمای خسارت بار در باهوکلات

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