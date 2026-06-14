استانها سیستان و بلوچستان ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۸:۳۱ اینفوگرافیک؛ رکوردهای گرما وسرمای خسارت بار در باهوکلات زاهدان - باهوکلات سیستان و بلوچستان شاهد رکوردهای بیسابقه گرما و سرما است که خساراتی را به کشاورزی منطقه وارد می کند. برچسبها اینفوگرافیک زاهدان گرمای شدید اینفوگرافیک استانها مطالب مرتبط رعایت مقررات قانون کار؛ اولویت احداث نیروگاه ۱۰۰مگاواتی خورشیدی زاهدان مراجعه ۱۲۰۰۰ دستگاه ناوگان عمومی به مراکز معاینه فنی سیستان و بلوچستان موسیقی بلوچی؛ نغمه ها و آواها صنایع دستی سیستان و بلوچستان؛ فرصت اقتصاد پایدار در کویر سوزان
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