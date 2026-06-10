رعایت مقررات قانون کار؛ اولویت احداث نیروگاه ۱۰۰مگاواتی خورشیدی زاهدان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ذاکر شیخ زاده صبح چهارشنبه در بازدید از مزرعه نیروگاه خورشیدی ۱۰۰ مگاواتی زاهدان با تأکید بر ضرورت صیانت از نیروی انسانی در پروژه‌های پیشران انرژی، رعایت دقیق مقررات قانون کار و آیین‌نامه‌های حفاظت فنی را اولویت اصلی در احداث نیروگاه ۱۰۰ مگاواتی خورشیدی زاهدان دانست.

سرپرست معاونت روابط کار اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان بیان کرد: اجرای پیوست‌های ایمنی را ضامن پایداری اشتغال و جلوگیری از اتلاف منابع در زیرساخت‌های تجدیدپذیر استان است.

وی با استناد به ماده ۹۱ قانون کار، بر وظیفه کارفرما و پیمانکار در تأمین تجهیزات حفاظت فردی و آموزش شیوه‌های ایمنی به کارگران تأکید کرد: طبق قانون، مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرماست؛ لذا در پروژه‌ای با این ابعاد که بیش از ۱۰۰ نیروی کار عمدتاً بومی در آن فعالیت دارند، هرگونه کوتاهی در نظارت‌های کارگاهی می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری به‌همراه داشته باشد.

شیخ‌زاده در ادامه به اهمیت ماده ۹۶ قانون کار و نقش بازرسی‌های مستمر اشاره کرد و ادامه داد: با توجه به شرایط اقلیمی محل اجرای پروژه در جاده میرجاوه، رعایت آیین‌نامه‌های بهداشت حرفه‌ای برای حفظ سلامت کارگران در کنار آموزش‌های تخصصی ایمنی الزامی است.

وی اظهار داشت: آموزش، سرمایه‌گذاری برای ارتقای بهره‌وری و کاهش حوادث ناشی از کار در محیط‌های صنعتی و نیروگاهی محسوب می‌شود.

سرپرست معاونت روابط کار استان همچنین بر تنظیم قراردادهای کار بر اساس ضوابط قانونی و طبقه‌بندی مشاغل تأکید کرد و ادامه داد: صیانت از حقوق بنیادین کارگران بومی، از جمله پرداخت به‌موقع حقوق و مزایا و پوشش بیمه‌ای، علاوه‌بر ایجاد انگیزه، ضریب امنیت شغلی را در این پروژه بزرگ حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر افزایش می‌دهد.

شیخ‌زاده در پایان خاطرنشان کرد: اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آمادگی کامل دارد تا در کنار سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و شرکت‌های پیمانکار، مشاوره‌های تخصصی لازم را در حوزه روابط کار و ایمنی محیط برای پیشبرد هرچه بهتر این پروژه ملی ارائه دهد.