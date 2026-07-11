استانها سیستان و بلوچستان ۲۰ تیر ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۰ اینفوگرافیک؛ آبرسانی به روستاهای سیستان و بلوچستان زاهدان - در این اینفوگرافیک به بررسی پروژه های آبرسانی به هزاران روستای سیستان و بلوچستان پرداخته می شود. برچسبها اینفوگرافیک زاهدان آبرسانی اینفوگرافیک استانها مطالب مرتبط اینفوگرافیک؛ ظرفیت های معدنی و سرمایه گذاری در سیستان و بلوچستان امضای تفاهمنامه ساخت دو مدرسه خیرساز در سیستان و بلوچستان اینفوگرافیک؛ ترانزیت ۸۴ هزارتن کالا از مرزهای جنوبی سیستان و بلوچستان تمدید مهلت پویش هنری -رسانه ای «خیرُوا» در سیستان و بلوچستان اینفوگرافیک؛ جهش ۱۲۱درصدی ترانزیت از مرزهای شمال سیستان و بلوچستان اینفوگرافیک؛ رکوردهای گرما وسرمای خسارت بار در باهوکلات اینفوگرافیک؛ ۸۷ پروژه کشاوزی موتور توسعه و اشتغال سیستان و بلوچستان اینفوگرافیک؛ جابهجایی مسافر در دوماه نخست سال۱۴۰۵در سیستان و بلوچستان
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