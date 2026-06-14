غلامرضا دهقان‌زهی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، روستا کلگان را با پیشینۀ ۴۰۰ تا ۵۰۰ ساله «بهشتی کوچک در میان دو رشته‌کوه» توصیف کرد و از هموطنان دعوت نمود تا به این نقطۀ سرسبز و خوش‌آب‌وهوا سفر کنند.

بخشدار کلگان گفت: کلگان در ۱۰۵ کیلومتری شهرستان سراوان، در مسیر شهر گلشن قرار گرفته است؛ در دامنۀ کوه با معماری پلکانی بنا شده و آب‌وهوای خنک کوهستانی، باغ‌های میوه‌های سردسیری و شالیزارهای برنج، چهره‌ای ییلاقی به آن بخشیده است.

وی افزود: جمعیت این روستا نزدیک به ۳۹ هزار و ۸۳۵ نفر است.

دهقان زهی با قدردانی از خدمات نظام جمهوری اسلامی، به تحولات عمرانی سال‌های اخیر اشاره کرد و گفت: در طول دوران پس از انقلاب اسلامی، با مشارکت مردم گام های بزرگی برای پیشرفت روستا برداشته شده‌است؛ پیش از این، راه دسترسی فقط مالرو و مناسب موتورسیکلت بود، اما با همراهی اهالی و واگذاری زمین‌ها، مسیر را زیرسازی، بتن‌ریزی و کف‌سازی کردیم.

وی ادامه داد: همچنین یک دیوار حوادث سنگین به طول تقریبی ۱۲۰۰ متر احداث شد تا امنیت روستا تأمین شود.

بخشدار کلگان تأکید کرد: امکاناتی مانند خدمات درمانی در دسترس مردم قرار گرفته و ساکنان قدردان این برکات هستند.

دهقان‌زهی با ابراز امیدواری نسبت به رونق گردشگری، تصریح کرد: با راه‌اندازی واحدهای بوم‌گردی و امکانات رفاهی می‌توان این روستای مرزی با آب‌وهوای دل‌انگیز را به قطب گردشگری تبدیل کرد؛ که علاوه به معرفی روستا و منطقه می‌تواند منبع درآمدی هم برای ساکنان کلگان باشد.