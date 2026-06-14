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۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۵۱

«کلگان»؛ بهشتی پنهان در دل کوه‌های سراوان

«کلگان»؛ بهشتی پنهان در دل کوه‌های سراوان

سراوان - کلگان، روستایی کوهستانی و سرسبز در سراوان، با طبیعتی بکر و آب‌وهوایی دل‌انگیز، به‌عنوان مقصدی نو در گردشگری جنوب شرق کشور مطرح شده است.

غلامرضا دهقان‌زهی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، روستا کلگان را با پیشینۀ ۴۰۰ تا ۵۰۰ ساله «بهشتی کوچک در میان دو رشته‌کوه» توصیف کرد و از هموطنان دعوت نمود تا به این نقطۀ سرسبز و خوش‌آب‌وهوا سفر کنند.

بخشدار کلگان گفت: کلگان در ۱۰۵ کیلومتری شهرستان سراوان، در مسیر شهر گلشن قرار گرفته است؛ در دامنۀ کوه با معماری پلکانی بنا شده و آب‌وهوای خنک کوهستانی، باغ‌های میوه‌های سردسیری و شالیزارهای برنج، چهره‌ای ییلاقی به آن بخشیده است.

وی افزود: جمعیت این روستا نزدیک به ۳۹ هزار و ۸۳۵ نفر است.

دهقان زهی با قدردانی از خدمات نظام جمهوری اسلامی، به تحولات عمرانی سال‌های اخیر اشاره کرد و گفت: در طول دوران پس از انقلاب اسلامی، با مشارکت مردم گام های بزرگی برای پیشرفت روستا برداشته شده‌است؛ پیش از این، راه دسترسی فقط مالرو و مناسب موتورسیکلت بود، اما با همراهی اهالی و واگذاری زمین‌ها، مسیر را زیرسازی، بتن‌ریزی و کف‌سازی کردیم.

وی ادامه داد: همچنین یک دیوار حوادث سنگین به طول تقریبی ۱۲۰۰ متر احداث شد تا امنیت روستا تأمین شود.

بخشدار کلگان تأکید کرد: امکاناتی مانند خدمات درمانی در دسترس مردم قرار گرفته و ساکنان قدردان این برکات هستند.

دهقان‌زهی با ابراز امیدواری نسبت به رونق گردشگری، تصریح کرد: با راه‌اندازی واحدهای بوم‌گردی و امکانات رفاهی می‌توان این روستای مرزی با آب‌وهوای دل‌انگیز را به قطب گردشگری تبدیل کرد؛ که علاوه به معرفی روستا و منطقه می‌تواند منبع درآمدی هم برای ساکنان کلگان باشد.

کد مطلب 6859792

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