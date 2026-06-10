مراجعه ۱۲۰۰۰ دستگاه ناوگان عمومی به مراکز معاینه فنی سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام مبارکی، از مراجعه بیش از ۱۲۰۰۰ دستگاه از ناوگان حملونقل عمومی جادهای به مراکز معاینه فنی استان طی دو ماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای سیستان و بلوچستان بیان کرد: در دو ماهه نخست سال جاری تعداد ۱۲ هزار و ۵۰۸ دستگاه ناوگان حملونقل عمومی جادهای به مراکز معاینه فنی استان مراجعه کردهاند که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۷ درصدی داشته است.
وی ادامه داد: از این تعداد، ۱۰ هزار و ۲۵۸ دستگاه در مرحله نخست یا پس از اصلاح عیوب موفق به اخذ گواهی معاینه فنی شدهاند، همچنین تعداد ۲ هزار و ۲۵۰ مورد به دلیل وجود نقص فنی موفق به دریافت تأییدیه معاینه فنی نشده و رد شدند.
مبارکی اظهار کرد: در حال حاضر پنج مرکز معاینه فنی در حوزه شمال استان به ناوگان حملونقل عمومی جادهای خدمات ارائه میکنند.
وی در پایان با تأکید بر اهمیت معاینه فنی در ارتقای ایمنی تردد و کاهش سوانح جادهای خاطرنشان کرد: کنترل مستمر وضعیت فنی ناوگان حملونقل عمومی نقش مؤثری در افزایش ایمنی کاربران جادهای و ارائه خدمات مطلوب به مسافران و صاحبان کالا دارد.
نظر شما