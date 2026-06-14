فراخوان پویش «هدیه خوبان» در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا سالاری گفت: این پویش با هدف ترویج مفاهیم مهربانی، همدلی و مشارکت اجتماعی در میان کودکان و نوجوانان برگزار میشود و مخاطبان میتوانند با ساخت دستسازههای خلاقانه، در این حرکت فرهنگی و معنوی مشارکت کنند.
مدیرکل کانون پرورش فکری سیستان و بلوچستان با اشاره به تجربه موفق سالهای گذشته افزود: «هدیه خوبان» فرصتی برای آموزش عملی ارزشهایی همچون ایثار، مسئولیتپذیری و احترام به دیگران است و کودکان و نوجوانان از این طریق نقشآفرینی در یک رویداد بزرگ فرهنگی و مذهبی را تجربه میکنند.
وی ادامه داد: دستسازههای ارسالی پس از جمعآوری، در مسیر پیادهروی اربعین میان زائران توزیع خواهد شد.
سالاری خاطرنشان کرد: علاقهمندان میتوانند آثار خود را تا ۳۰ تیرماه به مراکز فرهنگیهنری کانون در سراسر استان تحویل دهند.
وی از خانوادهها و فعالان فرهنگی خواست با تشویق کودکان و نوجوانان، زمینه مشارکت گستردهتر آنان در این پویش را فراهم کنند.
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