تشکیل کارگروه تنظیم بازار شهرستان زاهدان با محوریت مقابله با احتکار

به گزارش خبرنگار مهر، نشست کارگروه تنظیم بازار شهرستان زاهدان ظهر یکشنبه به ریاست جمشید رخشانی‌نسب، فرماندار زاهدان و با حضور زهرا ابراهیمی مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری سیستان و بلوچستان برگزار شد.

در این جلسه، موضوعاتی از جمله کنترل قیمت‌ها، تشدید نظارت بر بازار، هماهنگی بین‌دستگاهی و تأمین کالاهای اساسی مورد بررسی قرار گرفت.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری سیستان و بلوچستان با اشاره به شرایط خاص تأمین کالا اظهار داشت: بخش قابل توجهی از کالاهای اساسی از طریق مرزهای استان تأمین شده و لازم است این کالاها با قیمت مناسب‌تری نسبت به استان‌های همجوار عرضه شوند.

ابراهیمی همچنین بر تأمین مایحتاج هیئت‌های مذهبی در ماه محرم تأکید کرد و خواستار نظارت دقیق بر روند توزیع این اقلام شد.

فرماندار زاهدان نیز با تأکید بر لزوم برخورد جدی با تخلفات بازار گفت: مقابله با احتکار در اولویت برنامه‌های کارگروه قرار دارد و نظارت مستمر دستگاه‌های مسئول باید تقویت شود.

رخشانی‌نسب افزود: ورود به‌موقع سازمان تعزیرات حکومتی در کنترل بازار مؤثر بوده و نظارت بر کیفیت و قیمت نان نیز باید با جدیت دنبال شود.

وی در پایان از تشکیل کمیته‌ای ویژه برای رصد دقیق‌تر وضعیت تأمین کالاهای اساسی در شهرستان خبر داد.